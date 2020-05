23 Mayo 2020 03:10:00

¿Están pintadas las autoridades?...

Cómo es posible que las autoridades municipales de Ocampo reconozcan que los dueños de los negocios se están pasando por el arco del triunfo las disposiciones sanitarias y no hagan nada...



No se vale que se quejen, sino que sancionen a quienes no obligan el uso de cubrebocas en los negocios, a quienes dejan entrar menores de edad y adultos mayores, a quienes no cuidan la sana distancia entre sus clientes..



También que castiguen a los negocios cuyos empleados no traen cubrebocas, que no sanitizan las superficies, que no tienen tapete sanitizante, que no aplican gel antibacterial a las personas, que no les miden la temperatura...



Cómo es posible que ya con cuatro casos positivos en la cabecera municipal, y el regidor de Salud, Feliciano Arizpe, diga que temen un brote de Covid-19 porque los negocios no cumplen las medidas sanitarias elementales en ésta contingencia...



Pues ni que estuvieran pintadas las autoridades, que cierre esos negocios hasta que los dueños entiendan que le tienen que invertir para cumplir con los procolos de salud y si no quieren pues que les clausuren...



Una realidad es que al regidor de Salud, Feliciano Arizpe, lo han dejado solo, es el único que lo mismo está en los filtros que tratando de hacer entender a la gente la necesidad de prevenir...



Él mismo es un adulto mayor que debería estar en cuarentena por los riesgos que implica el padecimiento, sin embargo, sí se le ha visto ocupado en ésta contingencia...



Dicen que quiere ser Alcalde y que ya anda en campaña, vaya usted a saber, pero hay otros más que también quieren y están de baquetones, no han asomado ni las narices, dijera mi abuela...



La directora de Salud, Irene Valadez, es la que debería estar el frente de todas las acciones sanitarias, pero está como la alcaldesa Laura Mara Silva, sólo aparecen cuando se trata de salir en una foto...



Ojalá que la pasividad de las autoridades municipales no se vaya a revertir con un nuevo brote de coronavirus en el pueblo, donde la gente vive a la buena de Dios, sin médicos ni medicamentos...



Al fin renovaron los semáforos...



Tuvieron que pasar por lo menos 40 años para que los semáforos de la Zona Centro en Frontera se renovaran...



Cuántos alcaldes del PRI y del PAN pasaron a lo largo de 40 años y nadie le quiso entrar a la inversión que representaba esta obra...



Todos los alcaldes en su primer mes de trabajo cotizaban el cambio de semáforos y hasta ahí llegaban sus intenciones, se iban de la administración sin tomar la decisión...



Así que en su segunda gestión, fue el alcalde Florencio Siller, quien sacó recursos para quitar esos horrendos semáforos que ya eran una vergüenza para la ciudad...



Ya se están instalando los modernos y quitando los armatores que a lo mejor los va a reciclar pero en otras zonas donde no se vean...



Sin medicina el ISSSTE...



Cansados de que no les den medicamento, maestros jubilados, claman ayuda..



Dicen que el ISSSTE de Monclova sigue sin medicina y nadie hace nada...



Bueno, y ¿el nuevo administrador, Enrique Sánchez, qué demontres estará haciendo?