01 Febrero 2020 04:10:00

Estaría de regreso

Este sábado hay sesión de trabajo entre representantes de los colectivos de familias de personas desaparecidas y el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Estas reuniones se dan con frecuencia, pero esta vez tendrá una dosis especial, pues hay versiones sobre la salida de José Ángel Herrera como titular de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos.



De hecho, hay quienes no solo dan por hecho la salida de Herrera, sino hasta nombre le pusieron a su eventual reemplazo. Se trata, nos comentan, de Yezka Garza Ramírez, quien de ser así, dejaría su encargo en la Organización de Naciones Unidas, en donde se instaló luego de su salida de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif). Veremos cómo evoluciona el sábado.



De luto



Con innumerables muestras de cariño, familiares y amigos de don Antonio Gutiérrez Garza lo despidieron desde este viernes por la mañana cuando sus cenizas fueron depositadas en la agencia funeraria García, de su natal Nueva Rosita, en donde el empresario, quien además destacó por tender la mano a quien lo requería, falleció a consecuencia de un padecimiento cardiaco.



Sus restos serán honrados este sábado con una misa en la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Le sobreviven su esposa, doña Herminia Salinas de Gutiérrez, y sus hijos Araceli, Gerardo Antonio, Elizabeth, Adriana y César Alfonso.



En casi 60 años forjó Súper Gutiérrez como una de las principales cadenas de supermercados en Nueva Rosita, Sabinas, Piedras Negras, Acuña, Allende, Múzquiz, Monclova y San Buenaventura. Sobre todo la Región Carbonífera está de luto. Descanse en paz don Toño Gutiérrez.



Lo despiden



Y precisamente este viernes, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se trasladó a la Región Carbonífera para dar sus condolencias a la familia de don Antonio Gutiérrez.



Riquelme llegó acompañado por el Acalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, y por Jesús María Montemayor Garza, quien por estos días se mantiene como director general del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (Icifed), pero no por mucho tiempo, pues deberá dejar el cargo para poder competir como diputado local por el Distrito 3, con cabecera en Sabinas.



En las honras fúnebres también estuvieron los alcaldes de las regiones Carbonífera, Cinco Manantiales y Norte.



Las letras ‘chiquitas’



En Coahuila no hay resistencia a la incorporación del Sistema Estatal de Salud al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Tanto el titular de la SS, Roberto Bernal Gómez, como el gobernador Miguel Ángel Riquelme dejaron en claro que no tienen problema para firmar el convenio correspondiente, pero la decisión final se tomará hasta el martes, cuando salgan los anexos con las reglas de operación.



Para entonces también se podrán leer las letras chiquitas del convenio, y por aquello de que se cumplan las condiciones que presentó, el Gobernador llegará con pluma en mano y puesto para preguntar ¿en dónde firmo?



Entre otras cosas, Coahuila pide claridad sobre el futuro salarial de mil 600 trabajadores del sistema de salud y si el Gobierno federal se hará cargo de los hospitales Oncológico y Materno-Infantil. Nada más, pero tampoco nada menos.



Las batallas de la UAdeC



Nueve a uno quedó la elección de coordinador de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Región Laguna. La profesora Sandra López Chavarría, exdirectora de la Facultad de Ciencias de la Administración, fue como candidata única, pero tuvo en frente la posibilidad de que los alumnos y profesores votaran por la opción de “nuevas elecciones”.



En Torreón se comenta que el más contento con el resultado de la contienda es Manuel Medina; el excoordinador de la Unidad desde el principio respaldó las aspiraciones de López Chavarría, quien dejó en el camino a Juan Carlos Hernández Cruz, “El Bubu”, para más señas director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y según los malpensados, delfín del rector Salvador Hernández Vélez, y también a Carlos Centeno, exdirector de la Facultad de Derecho, y famoso por sobrevivir a un atentado a balazos, del cual cada vez hay más dudas que claridades.





Se le hace eterno



En donde también hay grilla universitaria es en la Facultad de Jurisprudencia. Hay algunos adelantados que están echando la casa por la ventana para tratar de convencer a los universitarios de que son la mejor opción para recibir la estafeta del actual director, Francisco Luis Yáñez Armijo, a quien se le hace eterno el momento de dejar el cargo, debido a tantas broncas internas.



En febrero



Inicia febrero con mucho movimiento en las distintas regiones del estado. Sólo el lunes 10 coinciden dos eventos de trascendencia: en el Tribunal Superior de Justicia, donde manda Miguel Felipe Mery Ayup, programaron para esa fecha la entrega de las nuevas instalaciones –ahora sí dignas– de los juzgados en Acuña.



Ese mismo día, pero en Torreón, Sandra López Chavarría rendirá protesta como coordinadora de la máxima casa de estudios de la entidad, para la Unidad Torreón.