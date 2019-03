28 Marzo 2019 03:14:00

¿Estás en drogas, Peje?

L a mera verdad, “Peje” Presidente, quisiera un tema diferente y dejar de escribir de tus ocurrencias; pero la cuenca de mi estado es más grande que tus carencias.



A l pretender llevarte nuestras vacas para allá, sería como traerme el Grijalva para acá.



L a Laguna ha dado de beber la leche que no has bebido, y creo que te has metido en problemas con Lalo Tricio.



A l final, pudieras tal vez entenderlo; acá en el norte, haremos un frente real... la leche de México se llama LALA.