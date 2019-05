01 Mayo 2019 04:06:00

Este otro artículo de opinión tampoco contiene ninguna opinión

El Ejército revela que en el diseño del aeropuerto en Santa Lucía no se había contemplado la existencia de un cerro.



Los primeros tres meses de 2019 constituyeron el trimestre con más ejecuciones desde que se lleva registro.



Acribillan a 13 personas, entre ellas un bebé, en Minatitlán, Veracruz. El presidente López Obrador demora una semana en ofrecer sus condolencias.



El presidente AMLO visita Minatitlán. Llega custodiado por una decena de camionetas, patrullas y una ambulancia. Un par de días antes había declarado en su conferencia mañanera: “Era impresionante lo de antes. Yo no sé, ¿no se acuerdan cuando pasaba un presidente, cuántas camionetas, ya no se acuerdan de eso? A lo mejor hay alguna imagen por ahí, era una, otra, otra, otra, diez camionetas y luego, atrás, ambulancias”.



El presidente afirma que “básicamente” los que piden paz para México son sus adversarios, los conservadores.



Recuento de noticias durante las vacaciones escolares:



La primera dama Beatriz Gutiérrez Müller lanza una canción a dúo con Tania Libertad y arreglos de Armando Manzanero.



El INEGI reporta que en el primer trimestre del año el empleo cayó 27 por ciento. Tres días después, el presidente López Obrador asegura que en el primer trimestre se logró la cifra más alta de creación de empleos en una década.



El presidente anuncia que sin que la prensa se diera cuenta se hizo la consulta a las comunidades del Istmo de Tehuantepec y dijeron “Sí” al Tren Transístmico.



El presidente anuncia que sin que la prensa se diera cuenta se hizo la consulta a las comunidades afectadas por la ampliación de la base aérea de Santa Lucía. La Sedatu aclara que solo fue consultada una comunidad: Xaltocan.



Se revela que Miguel Rincón, compadre del Presidente e integrante de su consejo asesor empresarial, está concursando en una licitación por 220 millones de pesos para proveer el papel de los libros de texto gratuitos de la SEP. El Presidente asegura que no sabía y que si es legal, no había ningún problema. Horas después el Gobierno anuncia que el compadre gana la licitación. Al día siguiente el Presidente determina que cancelará el contrato o le pedirá a su compadre que renuncie a él.



Los tres hijos mayores del Presidente publican su incursión a la vida empresarial, con el lanzamiento de Chocolates Rocío, compañía que cuenta con su propia plantación de cacao en una “finca familiar” en Teapa, Tabasco (distinta al rancho La Chingada, ubicado en Palenque).



Un juez devuelve a Elba Esther Gordillo todos sus bienes.



El presidente recibe en Palacio Nacional a Napoleón Gómez Urrutia, Napito. Se toman la foto. Napito encabeza la reforma laboral de la 4T.



El presidente aborda extensamente en su conferencia mañanera la supuesta reaparición del cantante Juan Gabriel, fallecido en agosto de 2016.



Morena plantea una iniciativa de ley para reducir el alcoholismo: que no se vendan cervezas frías.



El columnista aclara que no se ha tomado ninguna. Todo lo anterior es un simple relato de hechos de las dos semanas de vacaciones.