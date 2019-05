16 Mayo 2019 04:10:00

Estirón de oreja en Jurisdicciones de Salud

UNA SACUDIDA A LA estructura de las jurisdicciones dio el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, ya que entregó el nombramiento como nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras al doctor Héctor Hermilo Rodríguez González, exdirector de Salud pública en tiempos de los priístas Fernando Purón y Sonia Villarreal y designó como directora interina del Hospital General “Salvador Chavarría” de Piedras Negras a Elba Rosario Tello Orduña.



SEGÚN SE COMENTA, LAS fallas son constantes, principalmente en el hospital, de ahí el cambio en la dirección en el nosocomio que es pilar del tema de la salud para los habitantes de la región que carecen de IMSS o ISSSTE…



ESTE PARECE SER UN mensaje para el resto de las jurisdicciones del estado para que redoblen el trabajo en todos los sentidos, Roberto Bernal vino a ajustar tuercas en su estructura, donde pidió a los colaboradores trabajar todos parejos…



EL DOCTOR BERNAL HA SIDO claro en ese sentido, de que si bien por la escasez de médicos podrían tener un segundo empleo a la vez que colaboran con la secretaría, pero cuatro empleos más no hace posible cumplir con lo que representa la Jurisdicción…



Y POR SUPUESTO AL ser cuestionado por este aspecto el nuevo jefe de la Jurisdicción, fue directo al señalar que ya ha solicitado su jubilación luego de trabajar 28 años como odontólogo en el IMSS y ya inició el trámite para ese proceso, por lo que su nueva responsabilidad no tendrá distracciones…



III



LOS QUE NUEVAMENTE SE anotaron un 10 fueron los muchachos de la Fiscalía del Estado, donde el mandamás es el fiscal Gerardo Márquez Guevara…



AYER LOGRARON EL ARRESTO de cuatro personas como presuntas responsables del feminicidio ocurrido en Villa de Fuente…



EL DOMINGO POR LA MAÑANA el cuerpo sin vida de la menor fue localizado envuelto en una cobija, amarrado del cuello y los pies con un cable, con un cartelón con una amenaza…



TRAS VERIFICAR LAS EVIDENCIAS localizadas, la Fiscalía determinó que no tenía relación con el crimen organizado y comenzó a buscar a familiares, personas cercanas y luego de una investigación determinó que fue un crimen tras un “after”, fiesta después de ir a un antro o discoteca, donde discutieron y asesinaron a la menor mediante la asfixia y fractura de la tráquea…



LOS CUATRO SUBIERON EL cuerpo de la menor a un auto y desde una zona cercana a la colonia 28 de Junio la trasladaron hasta las vías del tren en Villa de Fuente, donde la tiraron…



BIEN POR LA FISCALÍA, aunque hay que reconocer que tiene aún muchos otros homicidios pendientes de resolver…



III



EXCELENTES RESULTADOS OBTUVO el alcalde Claudio Bres en su viaje a la capital del país para darles otro empujón a los proyectos y anteproyectos, así como a gestiones de apoyos federales o de instancias nacionales…



EL ALCALDE HA DICHO QUE esto es poco a poco, pero que se ha avanzado mucho en que esas obras en breve se concursen y se inicien…



SON OBRAS QUE VAN a transformar Piedras Negras y la consolidarán como la mejor ciudad de la zona fronteriza para vivir…



LA GESTIóN BRES LA conoce de arriba a abajo y por ello sabe que hay que estar pegado, ir a tocar puertas, llevar los expedientes, tener todo listo y ubicados los lugares y las probables obras y también saber a quién solicitarle la gestión allá en la capital del país…



NI QUé DECIR QUE HOY Piedras Negras tiene mucho más “cariño” presupuestal federal y si a eso le agregamos que el alcalde se sabe los caminos y atajos, pues ni cómo dudar que vamos a tener inversiones con montos históricos en obra pública…



III



EL SECRETARIO DE VIVIENDA Y Ordenamiento Territorial de Coahuila, Jericó Abramo Masso, entregó ayer el nombramiento de delegado en la región Norte de la CERTTURC al ingeniero Alfredo Antonio Lucero Montemayor …



LA RESPONSABILIDAD SERá un punto importante para el nuevo delegado, quien es un personaje muy conocido y que trabajará de manera intensa en la nueva tarea que le han encomendado tanto el secretario Jericó, como el propio gobernador Miguel Riquelme…



III



EL SENADOR ARMANDO GUADIANA tuvo una fructífera reunión de trabajo con el ingeniero Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, donde abordaron temas de suma importancia del sector energético del país como es el petróleo, gas y generación de energía eléctrica…



NO DUDEN QUE EN BREVE se conocerán los detalles de esta reunión y las gestiones del senador de Coahuila ante la Oficina de la Presidencia de la República…