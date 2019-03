24 Marzo 2019 04:10:00

Estirón de orejas

La que se llevó fuerte estirón de orejas fue la senadora coahuilense Eva Galaz Calleti, luego del “exabrupto” –así lo definió ella misma– del jueves al advertir que los reporteros “parecen retrasados mentales” por cuestionar a su colega y también paisano, Armando Guadiana Tijerina, por el supuesto conflicto de intereses al encabezar la comisión de Energía, empujar la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo ser productor del mineral.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) le exigió evitar el lenguaje que contribuya a estigmatizar y generar prejuicios en torno a las personas con discapacidad intelectual. A ver si resulta.



Le gustó Saltillo

El que se dejó ver por calles del Centro Histórico de Saltillo fue el ex candidato presidencial, José Antonio Meade. Como lo anticipamos, llegó el viernes en vuelo comercial, para participar en la fiesta de quince años de la hija del secretario de Vivienda y Urbanismo, Jericó Abramo Masso.

Pero al parecer a Meade y su esposa Juana Cuevas les gusta andar de paseo y este sábado, aprovechando que estaban en la capital del sarape y el pan de pulque, caminaron por la Zona Centro. Así, llegaron a la Catedral de Santiago y luego a los museos de La Catrina y La Muñeca, en donde fueron recibidos por sus propietarios. Pegado a la pareja anduvo en todo momento Jericó Abramo.



En Palacio Nacional

El que amanece este domingo en la Ciudad de México es el gobernador Miguel Riquelme. Sesiona la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y tiene participación como coordinador de la comisión de Derechos Humanos. El encuentro será en Palacio Nacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No será la primera ocasión en que los gobernadores y López Obrador se reúnan en Palacio Nacional; ya estuvieron ahí mismo el 4 de diciembre, cuando más de uno le reclamó por la figura de los superdelegados y la posibilidad de que quieran tomarse atribuciones que no les competen.



Estrenan líder

Se definió la elección interna en la Unión Ganadera Regional de Coahuila. En el camino, la contienda fue polarizada por un grupo de ganaderos disidentes, pero al final de todo se llegó a buen puerto.

Fue en Piedras Negras en donde rindió protesta como nuevo líder de los ganaderos de Coahuila el empresario Joaquín Arizpe Dávila, originario de Saltillo. En el evento lo acompañaron representantes de las diferentes uniones ganaderas locales, así como los secretarios José María Fraustro Siller, de Gobierno y Jose Luís Flores Méndez, de Desarrollo Rural. También estuvo el alcalde de Saltillo, Manolo Jimenez, a quien identificaron como integrante del equipo ganador



En el mismo canal

Quedó claro que el gobernador Miguel Riquelme y los diputados federales del PRI por Coahuila andan en el mismo canal. Así, fue frontal y con argumentos su respuesta a quienes hacia el interior de su partido cuestionaron el papel de los legisladores federales por Coahuila.

Como parte del discurso que este sábado pronunció en el seno del Consejo Político Estatal del tricolor, cuyos trabajos estuvieron a cargo del dirigente estatal, Rodrigo Fuentes Ávila, Riquelme felicitó a los diputados federales Rubén Moreira, Fernando de las Fuentes y Martha Garay, así como a la senadora Verónica Martínez, por la posición que han dejado ver al interior del PRI.

“No podemos cerrar los ojos ante la realidad del México de hoy, de lo que la gente exige para tener una mejor democracia; ustedes dieron un ejemplo de integridad, valor y compromiso con Coahuila y con México”, les dijo.



Por todo el estado

Al que durante la semana vieron en las regiones Carbonífera, Centro y Laguna del estado fue al diputado Marcelo Torres Cofiño. El presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada del PAN en el Palacio de Coss se reunió en Sabinas con empresarios del carbón para conocer a fondo la problemática que enfrentan y buscar soluciones a largo plazo.

También estuvo en Monclova y el viernes se dejó ver en su natal Torreón, en donde participó en un encuentro de la Asociación Nacional de Alcaldes de Acción Nacional (ANAC), en el cual, por cierto, Jorge Zermeño Infante fue designado como enlace de los alcaldes panistas de Coahuila con dicho organismo… Aprovechando que se encontraba en casa, Torres Cofiño visitó a los vecinos de distintas colonias populares.



Les ponen falta

En la reunión de alcaldes panistas en Torreón dijeron presente los ediles de Guerrero, Matilde Estrada Flores; Lamadrid, Andrés Vázquez Garza; San Pedro, Patricia Grado; General Cepeda, Juan Salas; Villa Unión, Narcedalia Padrón Arizpe y Sierra Mojada, Édgar Tavarez Olivas.

Faltaron los alcaldes de Monclova, Alfredo Paredes López, y San Juan de Sabinas, Julio Long Hernández, de seguro porque al frente del evento estuvo el ex diputado Jesús de León Tello, a quien no reconocen como dirigente estatal.