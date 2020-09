06 Septiembre 2020 03:10:00

Estrangulan Pape

Resultó más cómodo a Gerardo Bortoni, líder de la Unión de Organismos Empresariales, afectar a los ciudadanos con la caravana de tráileres circulando por el bulevard Pape que ir a ponerse frente a AHMSA a exigir pago millonario.



Curiosamente ninguna autoridad les molestó o les pidió sacar los doble remolque de la principal avenida de Monclova, más de 100 armatostes tomaron como suya la arteria portando lonas contra AMLO y exigiendo pago a AHMSA.



Y no se vale que, Gerardo teniendo contacto directo con Alonso Ancira no logró el pago en meses y de repente haga protesta, no en las propiedades del dueño sino en lugar público afectando a ciudadanos. Trabajadores de AHMSA que circulaban por el Pape a la hora del congestionamiento dirían; “tenemos más de 10 días parados por falta de acero, los obreros sólo hacen limpieza”. A Bortoni le llegó la presión no de los socios sino de Alonso Ancira que le debe a todo mundo, los transportistas en crisis invirtiendo mil pesos en combustible para sacar más 100 de tráileres a manifestarse, ¿De qué o quién se trata?



La amenaza es que el lunes cierran calles para exigir el pago o lograr intervención de AMLO, saben de la postura del Presidente de la República y se manifiestan después de 5 meses de promesas, qué cosas.



Campaña Covid-19

Al carajo los protocolos y esfuerzos de más de cinco meses para contener la pandemia de coronavirus se fueron al traste en un día, los candidatos a diputados hicieron concentraciones, olvidaran la sana distancia, uso de gel y cubrebocas. Queda claro a partidos y políticos no les importa quién enferme o muera, mientras aseguran su permanencia en el cargo, se les vio ayer en el arranque de su campaña proselitista. Mientras los priístas se reunieron desde el primer minuto del día de arranque, para nada, sólo para tomarse fotos, los panistas se concentraron en bulevares de tráfico continuo para volantear.



Cuestión de esperar para que el semáforo suba a rojo incandescente o peor aún la saturación en los hospitales ponga en apuro a los que cuidan el límite de cupo.



Selectivos



Bendita pluralidad y voto secreto, porque de que hay candidatos a diputados locales que muestran lo que representan y serán de llegar a una curul al Congreso Local no puede ocultarse, las redes sociales los “desnudaron” en el primer día.



Hablemos de los perfiles del distrito 5, se ve a una Lupita Oyervides, candidata del PRI, nueva imagen, muchos menos kilos que en su última participación, por lo que le hicieron bullying.



Una candidata joven, fresca, segura y un mejor discurso dirigido, enfocado.



Toño Ballesteros, el señor bigotes, candidato de Morena, rechazado por militantes que amenazan sumarse al PRI, emprendió una caravana de autos que sólo representa presencia, los logros de la 4ª.T su bandera.



El rival más débil, el candidato del PAN, Rolando Valle, un reparto de volantes en el bulevar Pape, no discurso ni objetivo dirigido, débil ni apoyo representativo, con todo que vino Marko Cortés a decir que van por todo y se reunieron más tarde.



César Menchaca con algunas 30 gentes, cuidando distancia, arrancó de madrugada donde anunció la entrega de iniciativa de ley “fomento a la inversión nacional y extranjera” lo haría horas después a la oficialía mayor del Congreso.



Los del sexto



Las cosas pueden cambiar en ese entorno de muyyy experimentados y novatos, el partido es una cosa, el candidato otra, puede que no empaten pero puede restarle a un partido señalado y un participante acartonado.



Alan Viruete, el joven abogado candidato del PRD, que inició proselitismo haciendo limpieza, no es político ni conoce las mañas lo que puede hacer la diferencia,



David, “El Keniano”, del Partido de Humberto Moreira, lo que puede ser su ventaja o desventaja, inició con activación física, su fuerte, además de la competencia de “Salto” por eso de ir de un partido a otro. Si hay candidata de Morena por estos rumbos debió ser parte de la caravana con Toño Ballesteros, harían la ruta Monclova-Frontera, no traía plan de arranque.