21 Enero 2020 03:06:00

Estrategia de manipulación de las masas

En un gobierno en donde pregonan con la austeridad como lo que sucede en la actual administración federal, no se puede ser juez y parte cuando por otro lado está manipulando a todos los ayuntamientos y gobiernos estatales a estar retrasando los recursos que inclusive vienen etiquetados por la misma federación.Un presidente que se la pasa encerrado en la CDMX de lunes a viernes para dar su conferencia mañanera, para dejar los fines de semana para viajar a entidades de la República Mexicana se puede interpretar de muchas maneras, es decir, que puede ser una persona que por su misma edad no tiene la fuerza para estar haciendo bien su trabajo en recorrer y vivir las necesidades por sí mismo, o también puede ser falta de interés y comodidad.Si como dicen el dicho del pueblo; “el que tenga una tienda que lo atienda”, es por la sencilla razón que no se puede tener un negocio basado solamente a lo que le dicen sus trabajadores porque es no vivir una realidad. Lo mismo sucede cuando se es Presidente de México, no se puede dirigir un país con solo recibir informaciones a medias y fuera de la realidad.No se puede negar que durante muchos años los abusos y la corrupción en municipios y gobiernos estatales saquearon las arcas de finanzas, también es muy cierto que aun con ello no había existido tantas carencias no solo en programas sociales o recursos a los servicios básicos con los que hacían frente muchos municipios pero ahora con la medida de AMLO de austeridad en los gobiernos recortando muchísimos beneficios que antes se tenía se supone que tanto los gobiernos locales y estatales tendrían en teoría más dinero pero no es así.El Presidente de México tendrá una información de que se están entregando los recursos pero la información que se tiene en las diferentes alcaldías y gobiernos estatales es que no están llegando los recursos puntuales o como se habían pactado.Los mexicanos no son tontos y el estar manipulando estos dineros a las diferentes comunidades locales y estatales, solo hace que los ciudadanos se pregunten una sola cosa: ¿dónde está el dinero?No se puede pregonar de austeridad cuando se está desviando dinero a otros países latinoamericanos y cuando es conveniente justificarse que ese dinero ya estaba etiquetado por un programa existente, es decir, AMLO tenía el poder para evitar enviar dinero a otras naciones como lo ha venido haciendo con los programas sociales que ya existían para los mexicanos y aun así sin someterlo a votación de nadie él tomó la decisión de cancelarlos. Cuando hay un pueblo pobre no se puede regalar recursos a otros países.El tema del avión presidencial solo se trata de una cortina de humo para distraer a los mexicanos de los reclamos constantes de muchos alcaldes de diferentes entidades México solicitando que cumpla con el dinero que el gobierno federal le debe no solamente a municipios sino a gobiernos estatales y también en sus diferentes instituciones de gobierno como es la Secretaría de Educación Pública que todavía no entregan dinero que corresponde al mes de diciembre en el caso de Coahuila y eso solo uno por mencionar pero así como se encuentra esta entidad federativa del norte también la misma situación para otros gobiernos locales y municipales del país.El gobierno federal está manipulando por medio del apretón de estómago, es decir, retrasando recursos para decir que es culpa de un gobierno neoliberal. Pero en esa lucha de imponer una tendencia de dictadura y centralismo por parte del gobierno de AMLO, a costa del sufrimiento del pueblo es ser muy egoísta porque al final es el ciudadano el que paga el precio de esa imposición.Las conferencias mañaneras solo es una estrategia que se va llevar durante los seis años que esté como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; como si fuera una campaña electoral permanente para cambiar la mentalidad de la gente que solo nos va llevar a más pobreza y retroceso económico. Solo hay que vernos en un espejo con Venezuela y Cuba, en donde un sistema socialista e imposición de decisiones tomadas por una sola persona como suele haber en las dictaduras a llevado a esos países a una pobreza extrema. ¿eso es lo que quieren ustedes? (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org