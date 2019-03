23 Marzo 2019 04:10:00

Eva Galaz es noticia nacional

Eva Galaz es noticia nacional. Las críticas no sólo vinieron, obviamente, de los medios de comunicación, pero también familiares se le fueron encima.



Hubo conductores de televisión nacional que utilizaron palabras no publicables contra la senadora monclovense.



Pero pesa más que su sobrino, Marco Antonio Rodríguez Galaz, le sugiriera que pensara detenidamente si quiere seguir en el Senado.



En un mensaje que colgó en las redes sociales, el que fue Alcalde de Castaños, pide a su tía que ojalá lo sucedido la haga reflexionar, “que la humildad debe ser la principal característica de un servidor público”.



Y por si acaso no lo sabía doña Eva, la libertad de expresión deben ser defendidas a toda costa y siempre combatir cualquier tipo de discriminación.



Espero Eva, pide Marco, que reflexiones y esta mala experiencia te sirva para mejorar como persona y como servidora pública.



La muerte de Brenda Osiris Betancourt provocó otra tormenta en el PRI de Monclova.



Y es que los restos la líderesa del sector sur podrían ser enviados a una fosa común porque nadie había reclamado su cuerpo.



Aún así, con la ayuda de algunos priístas era velada en la funeraria de la Sección 147.



La posibilidad de enviarla a la fosa común desató nuevas críticas contra Alberto Medina, presidente del Comité Municipal del tricolor.



Brenda, según quienes la conocieron, dedicó muchos años de su vida al que fue su partido.



La militancia exigió el apoyo a quien llamaban “La Jarocha”, de las más entronas a la hora del trabajo electoral.



Como ya estaba anticipado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y tras meses de esfuerzos y negociaciones, la Comisión Federal de Electricidad hizo pública la convocatoria para reanudar la compra de carbón a productores del Estado.



No fue Armando Guadiana o Reyes Flores los que hicieron presión.



Finalmente se consolidaron los esfuerzos que realizaron representantes de todos los sectores productivos coahuilenses que dependen de la derrama económica que generan estos contratos de la CFE.



El Gobernador encabezó los esfuerzos de productores, diputados y senadores, que a la postre rindieran frutos con la publicación de la licitación, que finalmente fue lanzada ayer por la tarde.



La reactivación de las compras de carbón de CFE será mediante concurso abierto para el suministro de 330 mil toneladas del mineral de la Cuenca de Sabinas, de acuerdo a la convocatoria disponible en la página oficial de CFE.



En el PRI nacional saben que Carolina Viggiano, que aspira a la Secretaría General del PRI, no es el enemigo a vencer.



A quien deben tumbar es su esposo, Rubén Moreira, aunque no vaya en la fórmula pero podría ser el que mueve los hilos.



Ulises Ruiz, que también quiere la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, acusó al ex gobernador de Coahuila de traición a su partido.



Aquella votación a favor de la revocación de mandato fue el motivo para que se lanzarán contra Rubén.



No es el que el ex gobernador haya votado a favor, es más por lo que está en juego, la dirigencia nacional.



Se está haciendo costumbre que los directores de Ciudad Frontera están metidos en problemas.



Desde que a Alain Obed Mendoza se le ocurrió aplicar la ley mordaza a la ciudadanía, los funcionarios de Florencio Siller no dan pie con bola.



Y es que en los pasillos de la Presidencia se comentaba del bochornoso caso del director de Desarrollo Social que prácticamente tuvo que ser emboscado por personal de un Juzgado Familiar para notificarle del proceso de pensión alimenticia que se le solicitó.



El funcionario trató de ocultarse, buscó la manera de zafarse del problema, pero le cayeron en su oficina y ya no tuvo para dónde correr.