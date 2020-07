22 Julio 2020 04:10:00

Exalcalde en la mira

¿Cuál es o fue la relación de Ignacio Segura Teniente con la Sección 5 del SNTE que dirigió José Luis Ponce Grimaldo? Quién sabe, pero el exalcalde de Parras, quien por cierto no salió con buenas cuentas del Gobierno municipal, aparece entre los beneficiados con la expedición de cheques del Fondo de Ahorro de los más de 20 mil profesores y auxiliares agremiados.



Y no crea que las cantidades son poca cosa, nos aseguran.



El caso es que el exalcalde priista, quien ahora anda en búsqueda de cobijo político, más pronto que tarde será llamado a cuentas por la Fiscalía Anticorrupción.





Tequilera



Otra situación extraña que se detectó en las auditorías ordenadas por el SNTE a los estados financieros de la Sección 5, entre 2016 y 2019, fue la expedición de cheques a nombre de una mujer, que nada tiene qué ver con el sindicato, ni con las aulas de clase, y resultó empleada, concretamente mesera de uno de los botaneros o cantinas afanadas por miembros de la dirigencia sindical.



¡Hasta dónde llegaban los beneficios del gremio magisterial!





No me ayudes compadre



Contrario a lo que se esperaba en el partido de moda, de que Alfonso Ramírez Cuéllar viniera a Coahuila a poner orden entre la militancia y sobre todo las convulsas tribus que se pelean el control, y de paso a poner sobre la mesa el grito de guerra, como lo hicieron PRI y PAN, alistándose para el proceso electoral, al zacatecano se le vio tímido, tibio, endeble y con pleno desconocimiento de la realidad del estado.



La militancia quedó pasmada cuando lo escuchó plantear que la elección de diputados locales se pospusiera, cuando por este mismo caso le llovió al dirigente panista Jesús de León Tello, quien a pesar de ser abogado le dio una desconocida al marco jurídico estatal e igualmente trató de aplazar el proceso.



Pero volviendo a Morena, con la llegada de su dirigente nacional todo mundo esperaba que se alinearan las tribus para poder dar la pelea en este proceso electoral, pero lejos de ese propósito, hasta de sillazos se dieron.





No hay lealtades



Por cierto, quienes por ahí anduvieron nos reportan que al senador Armando Guadiana Tijerina, quien hace unos meses le juró amor eterno a la exdirigente Yeidckol Polevnsky, poco le faltó para cargarle el maletín al dirigente nacional. Pero bueno, finalmente ¡Muera el rey, viva el rey! Luego dicen que por qué en política las lealtades no existen.



Si bien el senador no se despegó de la gira en ningún momento, tampoco se vio que le ayudara mucho a su nuevo líder y cuando a este último se le fue encima la militancia, el senador de sombrero volteó los ojos hacia arriba, como revisando si estaba bien pintado el techo del salón… dicen que hasta se puso a silbar.







Buena vibra



Buena vibra recibió la titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos en Coahuila, Lucía Azucena Ramos Ramos, luego de dar a conocer que dio positiva a una prueba para detectar Covid-19.



La funcionaria suspendió de inmediato la gira programada por distintas regiones del estado y se encuentra en aislamiento y trabajando en casa.



Es la segunda integrante del Gabinete estatal con contagio. Antes dio positivo la secretaria de Cultura, Ana Sofía García Camil. En los dos casos se encuentran fuera de peligro.







Respira el Alcalde



El Gobierno estatal amplió la cobertura de atención a pacientes Covid en Acuña. El gobernador Riquelme Solís anduvo por allá y no llegó con las manos vacías. Entregó 26 camas adicionales equipadas en el Hospital General, en donde ahora hay 44. Con las 48 del IMSS, en el municipio fronterizo hay una suma de 92, con lo cual crece la posibilidad de atención y se reduce el riesgo de que los contagiados con necesidad de hospitalización fueran trasladados a otros municipios.



Luego del desinterés que mostró por los protocolos Covid-19, el alcalde Roberto de los Santos, vio como el número de casos creció, pero ahora puede respirar tranquilo.