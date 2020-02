25 Febrero 2020 04:10:00

Exalcaldes bajo investigación

Por lo visto en la Fiscalía Anticorrupción de Jesús Homero Flores Mier se pusieron las pilas y en los últimos días jalaron las pesquisas de varios exalcaldes que cometieron varios pecadillos durante su gestión.



Los casos están en proceso de cierre de las carpetas de investigación y los exalcaldes citados, que saben perfectamente bien de quiénes hablamos, se encuentran sin ninguna posibilidad de hacer aclaraciones.



Se trata de personajes que hicieron y deshicieron bajo la protección de solo ellos saben quién, pero que para su mala suerte ese amparo ya feneció.



Por un lado, qué bueno que después de tanto se pusieron a trabajar en la citada Fiscalía; por otro, también es positivo que se concreten investigaciones sobre casos sonados.





Humo blanco



Hay humo blanco en Acuña. Para los priistas, la duda estaba en si iban a la contienda para diputados locales con la exlegisladora Georgina Cano Torralva o la profesora María Eugenia Calderón Amezcua y finalmente los astros se alinearon en torno a esta última, quien, por sí o por no, con oportunidad se retiró de su cargo como coordinadora del Icatec para Acuña y Piedras Negras.



Georgina Cano es un perfil conocido en aquella frontera, pero se impuso el trabajo de la maestra jubilada, quien se desempeñó como síndico y además de contar con trayectoria en el servicio público, cuenta con arraigo en la sociedad civil e incluso es bien vista en los distintos sectores de la Iniciativa Privada.





Plantilla completa



Y resuelto el tema de Acuña, está completa la plantilla de candidatos con los que el Partido Revolucionario Institucional irá a la elección del 7 de junio. Así, por el Distrito 1 de aquel mismo municipio irá la profesora María Eugenia Calderón Amezcua; Distrito 2 de Piedras Negras, Esperanza Chapa García; 3, Sabinas, Jesús María “la Chuma” Montemayor Garza; y 4, San Pedro, Jorge Abdalá Serna.



Distrito 5 de Monclova, Lupita Oyervides Valdez; 6, Monclova y Frontera, Ricardo López Campos; 7, Matamoros, Raúl Onofre Contreras; 8, 9, 10 y 11 de Torreón, respectivamente Oliva Martínez Leyva, Eduardo Olmos Castro, Shamir Fernández Hernández y Hugo Dávila Prado; 12, Ramos Arizpe, Edna Dávalos Elizondo; 13, 14, 15 y 16 de Saltillo, Luz Elena Morales, María Bárbara Cepeda, Martha Loera Arámbula y Álvaro Moreira Valdés.





Feminicidio político



La frase es de Mariana Moguel Robles y bien se podría quedar para la posteridad. La usó la noche de este lunes en entrevista con el contador Francisco Juaristi Santos para Tele Zócalo Nocturno, a propósito de los señalamientos de la Cuarta Transformación en contra de su madre, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social primero, y después de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto y presa bajo cargos de corrupción.



Para la exdiputada, quien recorre el país en una gira que denominó por el desagravio, los señalamientos en contra de su madre más bien son una clara persecución de la ‘Cuatroté’, y más pronto que tarde se va a aclarar con el respectivo auto de libertad. Veremos.





Candidatos independientes



Este martes sesiona el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, y uno de los puntos en la agenda es el de las candidaturas independientes para diputados locales. Hay 10 solicitudes, pero solo la mitad pasará a la siguiente ronda.



Papel y lápiz en mano, le anticipamos de quiénes se trata: Masías Menera Sierra y Luis Enrique Muñoz Villarreal, distrito 2 de Piedras Negras; Héctor Manuel Garza Martínez y David Huerta Montemayor, Distrito 5 de Monclova y Christian Salvador Cháirez Bravo, Distrito 9 de Torreón. El resto no acreditó requisitos mínimos y hoy les dirán “gracias por participar”.





Pelearon el asiento



Vaya lío en el que los alcaldes de Monclova y Frontera, para más señas Alfredo Paredes López y Florencio Siller Linaje, metieron al gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien arrancó semana en la Región Centro.



Hubo varios eventos, desde Nueva Rosita hasta San Buenaventura, y los ediles atendieron la invitación del Gobernador, pero en determinado momento quisieron mostrar fuerza y se pelearon el asiento principal de la camioneta.



Para algunos, parecía que Lencho Siller iba ganando, pero en realidad Paredes siempre se le anticipó. Los enterados aseguran que lo de este lunes forma parte del día a día en aquella zona del estado: el de Frontera siempre va uno, dos o hasta tres pasos atrás.





En el informe



Fueron varias colonias de Acuña las que Emilio de Hoyos Montemayor recorrió en este inicio de semana para presentar un resumen de sus actividades como diputado local. El presidente de la Junta de Gobierno y coordinador del grupo parlamentario de Unidad Democrática no anduvo solo; lo acompañó el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera.



Su compañera de bancada, la diputada Zulma Guerrero, también tenía invitación, pero el gobernador Miguel Ángel Riquelme la convocó para la gira de este mismo lunes por Nueva Rosita.



De Hoyos anunció que también llevará su informe legislativo a los habitantes de Jiménez, Zaragoza y Morelos.





Casa llena



Con casa llena y buena convocatoria, Jaime Bueno Zertuche también presentó su informe anual de actividades legislativas. Lo acompañaron, entre otros, el alcalde Manolo Jiménez Salinas; el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, y la senadora Verónica Martínez. También dijeron presente empresarios como Jorge y Virgilio Verduzco y Alberto Mohamar.