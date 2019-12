28 Diciembre 2019 03:10:00

Exigen “crismes”

Buen día … Al circular por la Carretera 30 a la altura del Municipio de San Pedro de las Colonias, propietarios de autos “chocolate” de reciente modelo, afirman que agentes estatales les piden “crismes” es decir, exigen sumas de hasta 4 mil y 5 mil pesos a cambio de no decomisarles la unidad, no obstante que no hay disposición al respecto de ninguna autoridad estatal, ni federal.



El asunto empieza con la exigencia de los uniformados de que muestren el seguro del vehículo, y todo un amplio catálogo de pretextos, de tal forma que los automovilistas de unidades nacionales con placas vencidas o vehículos de procedencia extranjera, viajan inseguros con temor de ser abordados con fines de extorsión, eso dicen.



Y si son paisanos, peor aún porque les encantan los dólares, eso se ventila en redes respecto al riesgo de ser abordados por uniformados que lejos de ayudarles y orientarles en el camino, les hacen el “pelo” en la parte final de este 2019.



Llega Pignatelli



El 24 de junio frente a la situación de emergencia que registraba AHMSA que incluye la ausencia del titular Alonso Ancira Elizondo, los accionistas de la empresa designaron como Ejecutivo de Oficina en Jefe al estadounidense James Stuart Pignatelli, de 74 años de edad, dentro de un proyecto orientado a rediseñar el programa de producción en base a necesidades del mercado y un plan financiero para robustecer la empresa.



Los socios sesionaron y designaron provisionalmente como refuerzo del staff operativo y financiero a James Pignatelli que se desempeñaba desde 2012 como consejero de la empresa, en tanto se reiteraba que Alonso Ancira quien estaba detenido en España desde el 28 de mayo sigue siendo el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México.



Dentro de las estrategias para optimizar los planes de producción por el resto del año y manejo del dinero, los accionistas de Altos Hornos de México crearon una comisión especial integrada por tres altos ejecutivos.



La comisión especial creada por los ejecutivos de AHMSA está formada por el propio ingeniero James Stuart Pignatelli; el ingeniero Xavier Autrey Maza, quien es vicepresidente del Consejo de Administración y el licenciado Jorge Ancira Elizondo, Director General Adjunto de



Administración y Finanzas.



Se dijo que en fechas posteriores, a través de los directores de cada área se informarían los pormenores de las acciones aprobadas en forma unánime por el Consejo de Administración encaminadas a obtener mejores flujos financieros, con base en un plan operativo que maximice las ventajas competitivas de la empresa y se ajuste en forma flexible a las condiciones de mercado.



Sale de prisión



El 1 de julio Alonso Ancira abandona la cárcel en España luego que se le autorizó la libertad bajo fianza, salió de prisión luego que el juez de la Audiencia Nacional española que lleva su caso, Santiago Pedraz, le fijó fianza de 1 millón de euros para excarcelarle mientras dura el procedimiento de extradición.



Le impusieron medidas cautelares como comparecer cada dos días ante el tribunal, la prohibición de salir del país y la retirada de su pasaporte, para impedir que huya de España. Ancira está acusado de blanqueo de capitales.



El empresario, de 67 años, director de la siderúrgica Altos Hornos fue detenido en Palma de Mallorca el pasado 28 de mayo por agentes de la Interpol. Había aterrizado en un avión privado procedente de Estados Unidos y según los agentes de la fiscalía mexicana, tenía previsto volar desde ahí de nuevo hacia ese país, concretamente a Maine.



La investigación contra Ancira, que tiene doble nacionalidad mexicana y estadounidense, se originó por una denuncia que Pemex presentó el pasado 5 de marzo con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa. Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta con un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.



Hasta mañana