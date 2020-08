13 Agosto 2020 03:10:00

Exigen investigación severa

Buen día .Fatal accidente en la Casa de Tolvas del Alto Horno de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México por ausencia de coordinación y ahí lamentablemente murió el trabajador de la compañía externa Eben, Marco Antonio Ramos Miller de 56 años de edad al caer desde una altura aproximada de 40 metros, percance acontecido alrededor de las 12:50 horas.



Se prevé deslinde de responsabilidades porque dicen que la operación no estaba autorizada consistente en que maniobraba con un condensador de aparato de aire acondicionado el cual quedó atorado en una viga que se cimbró al ser impactada por la grúa que trataba de recuperar el artefacto y fue entonces cuando Marco Antonio Ramos perdió el equilibrio y cayó al vacío.



Cuidado



Se registraron casos de Covid-19 entre estrategas de los grupos Café, Gris y Amarillo de la Sección 288 del Sindicato Democrático, el tercero de ellos ya se recuperó luego de varios días de aislamiento domiciliario. El día que guardemos distancia hasta de nuestra propia sombra y le exijamos también cubre boca, el coronavirus estará condenado a desaparecer.



Algunos activistas de los grupos políticos siguen reuniéndose y entonces se produce el alto riesgo de contagio de por sí que es extremadamente fácil contraerlo; beben cerveza, cantan, bailan, gritan, chiflan, discuten de política sindical, válgame hasta se saludan de mano, y otros con el puño lo cual es igual de riesgoso.



Es como algunos que utilizan cubre boca, pero con toda la nariz descubierta de tal forma que es como si no trajeran nada puesto, y otros saludando con el puño lo cual es igual como si hubieran estrechado la mano.



En la asamblea general extraordinaria celebrada en la Sección 288 el anterior 23 de julio hubo actitudes erróneas como por ejemplo algunos chiflando a todo lo que da obviamente expulsando saliva, otros gritando, en fin. Evitar las aglomeraciones, evitar consumo de alcohol en grupo, no subir a nadie al auto más que a la familia, ni quitarse el cubre boca por nada del mundo cuando hay gente cerca.



Sin fechas elecciones



Entre los trabajadores adheridos a la Sección 288 circulan también hay rumores de que se aproximan las elecciones para renovar el bloque B, pero otras voces opinan que eso está muy lejos aún, o sea que es poco factible o remotamente posible que suceda, y la convocatoria toca expedirlas a los secretarios generales de los comités locales, pero para eso tendrán que tener el visto bueno de Ismael Leija, y a su vez Leija de las autoridades federales de salud.



Cuando llegue la hora y el momento de las elecciones tocará también simultáneamente el turno a las secciones 265, 71, 205 y 303 porque ya desaparecieron durante los últimos 10 meses las secciones 27, 293, 239 y 259, así que alrededor de 2600 chavos dejaron de ser miembros activos del Sindicato Democrático.



Leo Rodríguez



Opiniones diversas dicen que si el duranguense avecindado en Monclova, Leonardo Rodríguez Cruz es postulado por Morena candidato a la alcaldía de Monclova en 2021, entonces el PRI y PAN tendrían serias dificultades porque es una persona ciertamente apreciada en la localidad.



En Morena, por cierto, hay diputados y diputadas federales que a 1 año de distancia de que concluyan sus cargos ya están alborotados y alborotadas por continuar succionando sin recato alguno del presupuesto público incluyendo el ex presidente estatal del PAN, José Ángel Pérez, este panista también fue alcalde de Torreón pero ahora es más sinvergüenza.



La industria del acero en Latinoamérica ha tenido uno de los mayores impactos en baja de producción del mundo, y en junio por ejemplo, la producción regional de acero crudo sumó 3.648 millones de toneladas métricas menos que en mayo, equivalente a un 3.6 por ciento inferior, y el total de la producción en junio de este año es 29 por ciento menor que en el mismo mes de 2019.