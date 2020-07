25 Julio 2020 04:10:00

Exigen termine IMSS hospital

Donde ya comenzaron a crecer las exigencias para concluir la obra de construcción es en Acuña, donde el diputado Emilio de Hoyos Montemayor alzó la voz para pedir que ya se concluya o se le dé celeridad a esta construcción, que lleva ya años de retraso…



El legislador destacó que ahora se ve la alta necesidad de que el Seguro Social concluya a tiempo las obras, como este hospital de especialidades en Acuña que por falta de recursos se ha retrasado y que hoy bien podría servir de mucho apoyo para atender a pacientes de otros padecimientos y también enfermos de Covid-19…



Ya organismos empresariales han presionado al delegado del IMSS e incluso han dialogado con el secretario del IMSS, don Javier Guerrero para que gestione el terminar ya la obra negra y se inicie con el equipamiento…



Lo que si queda claro es que por alguna razón el delegado del IMSS en Coahuila poco se acerca a Acuña para supervisar y darle celeridad a los trabajos…



En la obra que se observa en Acuña pocos trabajadores acuden a laborar en las distintas áreas…



Ya sólo falta que la constructora a cargo de la obra haya cometido errores garrafales y por daños estructurales no se pueda avanzar en su terminación…



Preocupante situación de escasez de agua



En los Cinco Manantiales, sobre todo en el municipio de Zaragoza los productores agropecuarios han comenzado a ver qué es lo que sucede con el nivel del agua de los pozos de abastecimiento para el riego de huertas y abrevaderos…



Y es que resulta que por la sequía, los niveles de los pozos de agua de las huertas y granjas nogaleras se ha bajado y su capacidad de extracción se redujo en algunos casos más del 40 por ciento…



Ya los ganaderos y nogaleros han pedido a la Conagua que revise qué es lo que sucede y cómo es que se puede solucionar este problema, cuya cuenca de recarga es en la serranía del burro, pero que podría ser por condiciones de extracción de empresas lo que esté ocasionando el que haya escasez…



Ya han dialogado incluso con José Luis Flores Méndez, de Desarrollo Rural del Estado para que los apoye y gestione el estudio…



Esperemos que los trabajos de este estudio se realicen rápido porque ya las afectaciones son importantes y sobre todo preocupantes…



Desatinado actuar de alcaldesa de Zaragoza



La que de plano no alcanza a atinar una en su municipio es la alcaldesa Ángeles Flores de Zaragoza…



La edil se puso a repartir tinacos entre la población, cuando lo que debería de hacer es buscar nuevas fuentes de abasto de agua para la maltrecha red potable de la cabecera municipal…



Lo peor de todo es que la alcaldesa nunca dijo que los tinacos los donó una empresa de Nava y que en todo caso eran gratis y que servirían para almacenar agua a los habitantes para consumo en su vivienda, pero la alcaldesa no ha enviado pipas para abastecer…



Qué lástima que en Zaragoza, otrora uno de los municipios con más capacidad de abasto de agua en Cinco Manantiales, sufra hoy por la escasez sin que sus autoridades puedan hacer algo al respecto…



La SEDU ante el nuevo ciclo escolar



La Secretaría de Educación de Coahuila, a cargo de Higinio González, se prepara para enfrentar de nueva cuenta el reto de la adaptación a un nuevo ciclo escolar extraordinario…



No se alcanzarán, de aquí a mediados de agosto, las condiciones sanitarias y de nivel de avance de la pandemia del coronavirus, como para que los alumnos y maestros puedan regresar a las aulas, así piensen que pueda ser en un sistema combinado de clases: Es decir a distancia y presencial…



Porque las condiciones que se tienen adversas para ello son básicas y están regidas primero por la capacidad tecnológica que no se ha logrado de forma completa para que los estudiantes, desde preescolar hasta profesional, puedan hacer su esfuerzo de preparación a distancia, porque muchos, la mayoría, no cuenta con una conectividad suficiente y ni el equipo necesario. Pueden tener todos teléfono celular, pero no computadora en su casa…



Por otro lado, el otro factor es el de los maestros, porque el sector del magisterio, quiéranlo o no aceptar, tiene hoy una gran cantidad de integrantes que son población de alto riesgo y que padecen enfermedades que en caso de enfermarse de Covid, podría ser fatal el desenlace…



Enfermedades de hipertensión, diabetes, sobrepeso, y otros padecimientos crónicos son normales entre la raza del magisterio y eso ocasionará que no puedan estar frente a grupo…



Veremos y diremos, pues, cómo es que será la nueva normalidad para el próximo ciclo escolar en Coahuila…