18 Mayo 2020 04:07:00

Expertos

Sabido es que donde quiera que se reúnan dos economistas, surgen tres opiniones sobre el mismo asunto (contrario a la ingeniería, que convoca y no confronta, concilia y no contrapuntea). Con médicos el fenómeno es más modesto, pero esencialmente igual: si 10 médicos dan su opinión de “expertos”, surgen al menos tres diagnósticos distintos (con la consabida confusión del paciente). El caso del coronavirus no podía ser la excepción. Hay doctores “expertos” (virólogos, epidemiólogos, neumólogos, etc) que califican la actual pandemia como una amenaza real, la peor que ha enfrentado la humanidad en los tiempos recientes, mientras que otros la desdeñan como un mero fantasmón asustatarugos para encubrir el verdadero problema, que es el inevitable y anunciado colapso del sistema financiero global basado en el primer dinero fíat-crédito mundial (de lo que yo tuve las primeras noticias hace 26 años en el libro Banktrupcy 1995, y he venido advirtiendo desde entonces).Aplausos y chiflidosUnos aplauden la respuestas rápidas, autoritarias, draconianas, mientra otros las reprueban y abogan por una reacción más gradual, proporcional, democrática, tolerante. Unos interpretan de un modo el dilema “vidas vs economía”, mientras otros lo interpretan justo al revés, y para otros el asunto no llega ni a problema y no hay tal dilema sino que son dos caras de la misma moneda (la economía no es sino vidas humanas en interacción). Unos dicen que tal o cual Gobierno reaccionó a tiempo y con las medidas adecuadas, y otros los califican de todo lo contrario y según ellos se adelantaron o se retrasaron, son excesivos o deficientes en tal o cual aspecto, etc. Unos proponen ciertos tratamientos o medicinas, y otras los critican como “dañinos”.Otras preguntas¿Vivir es algo más que sobrevivir? ¿Las mascarillas son necesarias o son ociosas, deben usarlas los contagiados o los sanos o todo el mundo? ¿Las cuarentenas son recomendables, indispensables, optativas o selectivas; ayudan o agravan? ¿Vale la pena sacrificar al estado las libertades civiles en aras de recibir seguridad de parte del estado? Unos… bueno, hay de todo en la web, usualmente con retiharto furor y vehemencia e insultos gruesos volando en todas direcciones. ¿A qué “expertos” o autoridades hacerle caso? ¿Qué postura adoptar? Hay para escoger la versión que más te guste. El caso es que, cuanto más lees o ves, menos entiendes.CertezaLa única certeza compartida parece ser que millones de seres humanos morirán “adicionalmente” este año (lo “normal” es 60 millones de muertes en el mundo al año, por una razón u otra, un promedio de 164 mil 384 cada día, de las cuales los fallecimientos por la pandemia son a la fecha una pequeña fracción del 0.3%: 20 mil muertos en los primeros 40 días de la pandemia, según la John Hopkins University https://www.buzzfeednews.com/article/peteraldhous/coronavirus-updating-charts-us-world-compare ).Estos muertos, dicen unos, que se deberán al virus, pero otros que serán producidos por el desempleo, el desabasto, la quiebra, la delincuencia famélica, los saqueos masivos, los motines inacabables. Claro, tampoco faltan los que atribuyen esas muertes a ambas causas juntas.La cuestión fundamental¿Eso quiere decir que ya no hay que ver ni leer nada? Bueno, tampoco…La risaEn su novela, El Nombre de la Rosa” (1980) de Umberto Eco, el protagonista, Guillermo de Baskerville, le pide al ciego bibliotecario Jorge de Burgos el libro segundo de la Poética de Aristóteles.El fanático bibliotecario se lo niega diciendo que es un libro “envenenado” porque trata del humor, y da su razón: “La risa mata al miedo”. Ya sabemos que los dictadores detestan más el ridículo que las críticas y odian más las caricaturas que las denuncias. En fin, cualquier semejanza con los memes que muestran la cara jocosa de la situación actual de la “pandemia”, es pura casualidad.OooooommmmmmRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: