Explota crisis de migrantes en Eagle Pass

DONDE YA EXPLOTó LA CRISIS fue en la Patrulla Fronteriza del sector Del Río que comprende las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Del Río, Texas…



Y ES QUE DEBIDO al elevado número de migrantes, tanto menores de edad como de familias que son detenidos a diario, tan sólo este fin de semana fueron 500 en total, los centros de detención se han saturado en extremo y los oficiales ya no encuentran la forma de soportar el costo de la atención, así como el que esos centros de procesamiento no están diseñados para mantener por muchos días a los migrantes…



PERO EL ASUNTO NO es solo eso, sino que los de la Patrulla Fronteriza y en particular funcionarios como Paúl del Rincón y los mandos de migración no quieren arriesgarse a que haya una complicación de salud por mujeres embarazadas o menores que son detenidos y traen algún padecimiento y que eso vaya a provocar su fallecimiento mientras están bajo arresto…



POR ELLO ES QUE las autoridades ya han comenzado a procesar e identificar a los migrantes menores y sus familias que están detenidos y estos serán puestos en libertad en Eagle Pass, ante eso, habrá que ver quién estará a cargo de la atención de las familias de migrantes, porque son más de mil arrestos por semana y buena parte de esos andarán deambulando por las calles de esta frontera…



ESO PODRíA CONVERTIRSE EN un gran problema para Ramsey English Cantú y la ciudad en el corto plazo…



LO QUE PODRíA ORILLAR POR sus acciones la empresa Ferromex, de mantenerse como si fuese autónoma y existiera por sí sola, ante la irresponsabilidad de obras, maniobras ferroviarias y el dejar tiradas sus líneas de furgones por horas y a diario obstruyendo vialidades, es que en un futuro no muy lejano la autoridad municipal comience a gestionar y a exigir su reubicación…



PUES RESULTA QUE FERROMEX cuando no deja tirados sus furgones sin importarle la comunicación de los nigropetenses y traslados a escuelas, casas o trabajos, edifica sin permiso una barda perimetral tipo Cereso o penal de Almoloya para protegerse del tema migrante y de los robos, pero sin un estudio de impacto ambiental ni de afectación hidrológica en la zona centro y poniente de la ciudad…



FERROMEX SE PUSO A construir esa barda perimetral de más de un kilómetro de largo sin salidas de agua, que podría convertirse en un dique para cientos de familias y a nadie pidió autorización…



NO DUDEN QUE EN BREVE el director de Obras Públicas, Anselmo Elizondo, el alcalde Claudio Bres o la autoridad estatal comiencen a hablar de expulsar a Ferromex por ser una empresa irresponsable y obligarse a que reubique sus líneas fuera de la ciudad, algo que desde hace años debió haber planeado la empresa, pero que tiene un costo elevado, sobre todo porque no hace mucho edificaron la doble vía que sólo vino a generar más problemas a la ciudad…



EL QUE DICEN YA dejó de trabajar en Nava fue el exalcalde Aroldo Villarreal, que estaba a cargo del departamento de Imagen Urbana, pero que presuntamente ya dejó esa responsabilidad…



NO SABEMOS LOS MOTIVOS, pero sin duda que el exalcalde tal vez vio que no tenía necesidad de trabajar y mucho menos de acudir a la oficina, aunque le quedara a media cuadra de su casa, para atender pendientes si los proyectos caminaban sólo con el seguimiento que le daba de vez en cuando…



TAMBIéN COMENTAN QUE HACE unos días el exalcalde estuvo en revisión médica y luego de varios días bajo tratamiento se le vio festejando en su casa con unas bebidas para reanimarse y en donde señaló que ya estaba al 100 para seguir, con una revisada a fondo y sobre todo listo para el verano que se aproxima…



EL BUEN AMIGO EXALCALDE de Nava también trae ya otros proyectos en donde le interesa trabajar y tal vez por eso es que si no ha dejado el cargo, al menos ya lo piensa para ponerse a trabajar en lo suyo. ¿Será que quiere ser candidato a diputado local? Dicen los que saben que no va por la diputación local, sino por la alcaldía y comenzará a trabajar desde ya...



SI CON EL TEMA del carbón y el freno a la compra del mineral por parte de CFE el asunto del empleo en Coahuila se veía afectado y justo cuando ya se ve una salida a la crisis regional de la zona carbonífera, ahora el alertamiento se presenta en la región Laguna, en donde la mención del presidente Andrés Manuel López Obrador de que prepara un proyecto para migrar la industria lechera de la Laguna hacia Tabasco y Campeche, les ha caído como balde de agua helada a los habitantes y empresarios de esa región…



HABRá QUE VER LAS reacciones las cuales comenzaron desde el gobernador Miguel Riquelme que ha dicho que siempre estará protegiendo la industria lechera de La Comarca Lagunera, y que en el corto plazo buscará revisar y platicar con el Gobierno Federal para explicarle desde dónde viene esta industria y cuál es su significado real para la región, el estado y el país, ya que el tema levantó muchos comentarios y sobre todo reacciones de alarma para esa importante zona de Coahuila…