12 Septiembre 2020 03:10:00

Expulsan a Bortoni

Pareciera que el pleito Ancira-AMLO está dejando daños colaterales a diversos niveles, sin decir agua va la Canacar anunció la salida de Juan Gerardo Bortoni sin dar motivo, en su lugar queda María Félix Sifuentes, gerente de la delegación.



Le agradecen su tiempo, trabajo y esfuerzo y le desean éxito en los nuevos retos personales y profesionales.



Los intereses de Bortoni no estaban del lado de los socios ni de Canacar y mucho menos de la Unión de Organismos Empresariales, por demás evidente,



El turno de una mujer, que suena bien “María Félix” la que ahora abandera la defensa de los socios ante AHMSA y demás.



Los que pararon antenas fueron los representantes de otras cámaras empresariales, que si Bortoni no representó bien a los socios de Canacar, tampoco lo hace como líder de la UOEM, así que de una vez le pinte.. una rayita.



El otro al que le cayó la baja como obrero de AHMSA fue el líder napista Francisco Morales, quien hace unos días anunciaba que desde el 18 de septiembre Napoleón Gómez Urrutia tomaría control del Sindicato en Monclova.



Era promotor del Napismo, era napista.. ahora sólo es un reajustado más.



Entre presidentes



Una cosa no quita la otra, pero de que Alonso Ancira, presidente del Consejo Directivo de AHMSA, denunció al Presidente de la República por asumir papel de juzgador en las acusaciones y señalamientos contra el empresario.



Ciertamente un hecho poco común, por no decir que único, pero Obrador una y otra vez se ha ido la lengua hablando de más, acusando, juzgando, dictando sentencia, fijando arreglos que no son de su competencia.



Lo legal es lo legal, lo que puedes comprobar ante una autoridad competente para que juzgue y sancione, motivos, caminos y veredas hay para sancionar la corrupción pero es cuestión de más inteligencia del Presidente y su equipo.



Por esa simple razón, Ancira lo acusa de persecución política y presentó demanda de amparo ante un Juez de Distrito en materia administrativa en México.



Eso no quiere decir que Alonso Ancira sea una blanca palomita, que sea inocente de lo que se le acusa, si alguien es testigo de sus acciones ventajosas son los empresarios de Monclova.



Y bajo el principio jurídico de presunción de inocencia, Alonso Ancira será inocente hasta que en un proceso o juicio se demuestre lo contrario, o acaso no lo sabe el Presidente.



El pleito entre presidentes no acaba aquí, apenas empieza.



Quién se anima



Con tan buenos amigos diputados federales que tiene el Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, no tendría por qué preocuparle el recorte de presupuesto del Gobierno Federal.



De esos diputados con el colmillo tan retorcido que lo mismo son defensores, negociadores y expertos en materia legislativa como para conseguir recursos importantes para Coahuila.



Ahora es cuando Rubén Moreira debiera persuadir, convencer, acordar o pactar con la bancada de Morena o incluso con el mismo AMLO, para ver por los intereses de Coahuila.



Riquelme les pide a los diputados no aprobar el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación por no considerar a Coahuila, pero eso sería la salida más fácil, si hay experiencia y capacidad que los diputados den la pelea.



Golpazo



Con eso del recorte presupuestal a Coahuila por no ser de las entidades que preocupen al Presidente de la República, los más preocupados son los alcaldes, que desde ahora planean cómo amortiguar el golpe económico.



Alfredo Paredes, el de Monclova, ya sabe que en el 2021 no tendrá recursos de Hidrocarburos, Fondo Metropolitano y para Fortalecer la Seguridad, en total suman 35 por ciento menos del presupuesto.



En Frontera, Lencho Siller lo único que sabe es que tiene que ajustar gastos y cuidar las finanzas, si quiere cerrar la administración con obras de primera necesidad.