12 Agosto 2020 03:10:00

Extorsiones no

Lo pensó, analizó y recapituló, hasta que Jorge Carlos Mata, líder de la CTM en la Región Centro, decidió salir a dar la cara y poner sobre la mesa las acusaciones en su contra, presentar argumentos y pedir pruebas de sus acusadores.



Plano en mano dijo que la compra de predios de los que dicen se adueñó, se compró en tiempos de Dimas Galindo, los obreros con sus cuotas los adquirieron, de 288 hay 116 escriturados.



Según Jorge Carlos las acusaciones en su contra carecen de fundamento, van más por el lado de extorsión, pero con ellos no va eso, la CTM que representan los Mata no podrán destruirla, así o más claro.



Con lo acelerino que es Mata se estaba tardando.



Detalles



De valor incalculable un simple ramo de flores que llegó hasta la oficina del alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, más si viene de una persona adulta en reconocimiento a la transformación de la plaza principal.



Don José Díaz diría, “ha hecho mucho por Monclova, lo que nadie había hecho, la plaza principal.. Dios lo bendiga”, expresiones sinceras que motivarían a cualquiera a seguir esforzándose.



Los sparring



Los que desde ahora son acompañantes del alcalde Alfredo Paredes, son el tesorero Juan Carlos Terrazas y el secretario del Ayuntamiento, Martín Blackaller, que resultaron ser buenos sparring.



Con eso de que Paredes amanece y anochece con eventos en las colonias, la noche de ayer puso en marcha la “Policía Vecinal” de Seguridad Pública para atender 33 colonias y prevenir delitos, más las que ya se atendían.



Dentro de la comitiva de los mandos de grupos de seguridad en el arranque, del programa estaban los dos funcionarios, lo que ahora será la avanzada del Edil.



¿Le temblará?



Era sospecha, ahora confirmación por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya: Enrique Peña y Luis Videgaray, ex presidente y ex secretario de Hacienda, autores de los sobornos en caso Obredecht y uso de recursos en campaña del 2012.



La denuncia está en la FGR, Lozoya presentaría videos, audios, testigos, recibos y una larga lista de ex diputados involucrados.



Veremos si le tiembla la mano al Presidente para hacer cumplir la ley, si realmente lucha contra la corrupción, el que creó el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, o sólo es “puente de vía libre” para la siguiente elección.



Por lo pronto, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, dijo no serán tapadera de nadie y que están a favor de la lucha contra la corrupción.



Dicen que Obedrecht y la corrupción de Pemex llegó hasta priístas de Coahuila.



Esfuman 2 mdp



Si de corrupción y saqueo de recursos del erario se trata, el que puede dar clases del tema fue Amador González, el que dicen no dio información al ICAI por los ingresos de la Feria y de las entradas al lugar turístico Los Carrizos.



Lo de la amonestación que le tienen prevista sería lo de menos, con la imagen que tiene ante los habitantes y la desconfianza es suficiente para pensar que refrenden confianza al PRI.



Dicen que el Alcalde es voraz, anda con las fauces abiertas, buscando de dónde para terminar su mansión antes que se acerque la despedida.



Pulso ciudadano



Al que le subieron los bonos es al gobernador Miguel Ángel Riquelme, una encuestadora le da el primer lugar de mejor evaluado.



Algo está haciendo bien, su desempeño, decisiones acertadas y su discurso un tanto firme y defensor de lo que le corresponde a Coahuila le ha ganado simpatías.