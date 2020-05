05 Mayo 2020 03:00:00

Fabricio Macías

INDUDABLEMENTE QUE EN estos casi 50 años de existencia de los Saraperos de Saltillo en la Liga Mexicana de Beisbol, ha tenido a grandes peloteros, como es el caso del zurdo Eduardo Jimenez, de quien acabo de leer un reportaje que le hizo un periódico de Sonora, y nos muestra el nuevo lado del famoso bateador, que ahora tiene un taller dedicado las transmisiones automotrices en Tijuana.



PERO NO SOLO han llegado grandes peloteros, también aquí en la organización han surgido grandiosos peloteros y entre ellos recuerdo gratamente a Andrés Mora Ibarra, quien incluso llegar a las grandes ligas y murió siendo ya inmortal del recinto sagrado del beisbol mexicano.



TAMBIEN ME VIENE a la mente la gran carrera que seguía un pelotero nacido beisbolísticamente en nuestra ciudad, aunque originario del vecino estado de Zacatecas, pero aquí se inicio dando sus primeros batazos y surgido del Instituto Tecnológico de Saltillo, arribo a los Saraperos de Saltillo, Eduardo Torres Morales.



DESDE EL INICIO de su carrera, fue un ferviente enamorado de como iba caminando y le auguraba mucho futuro en el beisbol profesional, pero algo sucedió y su carrera se trunco, no pudo avanzar, mucho menos llegar a la pelota profesional del vecino país del norte.



PERO AHORA VIENE a mi mente el nombre de Fabricio Macías, este joven nacido en el ejido La Rosa, y quien a los ocho años se inicio jugando en el equipo Bravos que dirigía Fernando Villegas Rico en la Liga Ojo de Agua, y quien por cierto los Leones de Yucatan, equipo al cual acaba de llegar recientemente tras de un cambio, ya lo nomina como un gran prospecto para el beisbol de las Grandes Ligas.



FABRICIO VA POR su cuarta campaña en el beisbol de los Estados Unidos, en la organización de los Piratas de Pittsburgh, en donde les ha llenado el ojo y prueba de ello, que ahora que en la Clase A Full de la Liga South Atlantic, ya que con el equipo Greensboro , vea usted los números que registro este joven nacido en el estado de Coahuila, como Andrés Mora Ibarra.



PARTICIPO EN 122 juegos, tomando 472 turnos al bat, anotando 72 carreras, con 132 imparables, de los cuales fueron 25 de dos estaciones, tres triples y ocho cuadrangulares, para producir un total de 79 carreras...Dígame usted si no lleva una gran trayectoria, ojalá y no se distraiga y le ponga todo el interés necesario para llegar dentro de poco.



AHORA QUE HE tocado estos temas, indudablemente que son buenos, porque no solo habla del talento coahuilense en el beisbol profesional, pero también que en esta época de cuarentena es mejor leer algo positivo, algo que nos alegre la vista, en lugar de estar pensando cuando pasara esta situación que ya nos dan ganas de salir gritando a todo pulmón, que queremos ser libres.



FIJESE USTED AMIGO, que yo en mi casa tengo un perrito que se llama Roger y resulta que en la mañana cuando voy a darle de comer, lo primero que hace es salir pero como desesperado, raudo y veloz y se va directo al jardín, en donde asemeja un niño salta, brinca y da vuelta y vuelta sobre el pasto.



BIEN, LUEGO DE esta breve interrupción por la cuarentena y la situación que vivimos, me da mucho gusto que exista talento local que va escalando para llegar a las grandes ligas y hablo de Javier Mireles, Fernando Villegas, Santiago Chavez y en este caso Fabricio Macías, y si los cuatro llegan al mejor beisbol del mundo, la verdad que nos dará mucho gusto.



CREO SIN TEMOR a equivocarme que el mas avanzado es Fabricio, el cual creo que en tres o cuatro temporadas mas, con el paso que lleva, podrá estar ya en el equipo grande, pero todo dependerá de el, sino se descuida podrá llegar muy lejos y demostrar de que esta hecho, para orgullo de todos los coahuilenses.