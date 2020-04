05 Abril 2020 03:10:00

Fake News

LAS REDES SOCIALES se han inundado de noticias falsas, expertólogos y brujos, en relación a la pandemia; que si las gárgaras de agua caliente, que si las caretas de botellas de refresco, que cómo hacer una mascarilla con un calzón.



LO MÁS SEGURO y adecuado es que te quedes en casa, te laves las manos, uses antibacterial y guardes tu sana distancia.



EL PROBLEMA del Seguro Social en Monclova no ha sido resuelto, a pesar de que ha sido la Iniciativa Privada, alcaldes y el Estado quienes han aportado insumos y equipo a los médicos; la Federación sigue ausente.



LOS MÉDICOS, ENFERMERAS y personal de apoyo al ISSSTE, IMSS, Cruz, Roja, hospitales y clínicas municipales y estatales, diariamente se ponen en manos de Dios, en estos momentos son los héroes y primera línea de defensa.



ES CLARO QUE el servicio médico social trae un fuerte rezago, pero también decir que este ha empeorado de manera importante, esto ha costado la vida de varios médicos.



EL DIÁLOGO sigue siendo el mismo, “los neoliberales, la corrupción, que si Salinas, que si Calderón, que el Fobaproa, este último fue en 1990 hace 30 años.



¿QUE FUE EL FOBAPROA? En 1990 se crea el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) con la argumentación de la falta de liquidez en bancos, debido al fuerte endeudamiento del sector empresarial que tenía en quiebra la banca.



EN ESAS FECHAS el interés bancario andaba sobre el 70 un 80% y el interés moratorio en 150%, de ahí que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari crea este fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios con la excusa de la crisis económica.



ESTE PROGRAMA de rescate si bien evitó la quiebra y deterioro del sector productivo, también fue canal y oportunidad de robo para muchos.



EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME está dando la gran batalla en esta contingencia sanitaria, promovió con los gobernadores vecinos estrategias de seguridad para evitar un mayor contagio.



LA COLABORACIÓN entre el jefe del ejecutivo y el alcalde Alfredo Paredes ha sido fundamental para atacar la fuerte contingencia en Monclova.



ALFREDO PAREDES señaló que para la siguiente semana se instalarán los túneles de sanitización en muchos puntos de la ciudad, Paredes destacó la necesidad de prepararnos, viene lo más difícil.



EL GOBERNADOR De igual forma hizo el llamado a nuestros paisanos para que esta temporada no vinieran a México, sin embargo los paisanos texanos buscan entrar a México huyendo de la gran pandemia y desempleo en Estados Unidos.



LA SITUACIÓN es que Estados Unidos es el país con más positivos para el Covid-19, rebasando a China.



APARENTEMENTE HOY el presidente López Obrador dará información sobre la estrategia para la recuperación de la economía.



LA SITUACIÓN ES que primero se debe trabajar en proteger la cadena productiva y fuentes de empleo, para evitar el quiebre de quienes generan el 80% de las fuentes de empleo.



EL SECTOR PRODUCTIVO requiere urgentemente de la exención de impuestos al menos por 90 días y proteger con servicios médicos de calidad a los trabajadores que perdieron su fuente de empleo.



EN MONCLOVA AL menos el 70% de la población está inactiva y aunque muchos de ellos fueron a descansar con goce de sueldo, también habríamos decir que el sector empresarial está pagando una nómina improductiva.



ESTA SITUACIÓN deja al sector comercial, pequeñas y medianas empresas que dan trabajo al menos al 80% de la población al borde de la quiebra.



EL ESTIMADO de empresas que no volverán a abrir una vez terminada la contingencia será del 30% y la recuperación económica se calcula de 8 a 14 meses, dependiendo de la actividad productiva instalada.