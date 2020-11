19 Noviembre 2020 04:10:00

Fallas en Migración de PN

Lo mismo que en otras delegaciones, la del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras no cabe duda que podría ser la causante de un deterioro grave de la seguridad en la frontera de Coahuila…



Y es que, combinado con el tráfico de migrantes o el permitirles llegar a la frontera sin asunto y sin documentos para que intenten cruzar hacia Estados Unidos, ha ocasionado que día con día aumente el número de deportados que envían desde Eagle Pass y Del Río hacia Coahuila, en donde se acumulan de manera peligrosa…



Pedigüeños convertidos en halcones, migrantes que atacan a inspectores del municipio; pandillas que distribuyen droga en el ejido Piedras Negras y muchas cosas más pueden convertirse en una bola de nieve porque los funcionarios del INAMI que dependen del general José de Jesús Barajas no hacen su chamba en el puente internacional dos y permiten, sin más que retornen deportados a diario cientos sin saber quiénes son, de dónde y si representan un riesgo inminente para México y en particular para la frontera de Coahuila…



Esto es una bomba de tiempo, porque los migrantes, sin estigmatizarlos, ya exigen ser atendidos y no esperan la ayuda…





Bombero convertido en héroe



La madrugada de ayer, en pleno cauce del río Bravo, un bombero se convirtió en héroe al salvar a una mujer con más de 40 semanas de gestación que a medio río comenzó con labores de parto…



Ella es una joven de 23 años de Honduras que junto con familiares, dos niños y su hermano, pretendían llegar a Eagle Pass sin documentos, pero el destino les preparó otra cosa…



Tras internarse en el cauce del Bravo a la altura del puente negro, los cuatro hondureños alcanzaron a llegar a un islote que está a medio río y tras intentar alcanzar la orilla texana del cauce, la naturaleza llamó y el bebé decidió comenzar con su proceso de nacimiento…



Ahí la joven retornó al islote y comenzó el alumbramiento, donde por fortuna testigos llamaron al 911 y llegó el bombero Luis González se metió al río y llegó hasta donde se encontraba Míriam Isabel ya para recibir a su hijo por nacer…



El bombero sabiendo que no eran las mejores condiciones para recibir al bebé decidió en cambio el traslado al hospital Salvador Chavarría, en donde fue atendida por médicos y en quirófano…



De no haber reaccionado el bombero y ordenar el traslado, probablemente la mujer y su bebé podrían haber pedido la vida, ya que el niño traía enredado en su cuello dos vueltas del cordón umbilical y no respiraba al momento del parto. Los médicos lograron reanimarlo y él junto con su mamá ya se encuentran estables y en espera de ser dados de alta…



Bien por el elemento de Bomberos que está bajo el mando del comandante Gabriel Galindo Hernández, por el criterio aplicado que salvó dos vidas…





Cancelados Acción de gracias y Navidad



Contra todo pronóstico, pues nadie lo imaginó, pero con la pandemia ya no se podrá celebrar como antaño el Día de Acción de Gracias, las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe y la Navidad…



El primero de ellos, celebración más norteamericana pero arraigada en la frontera de Coahuila, contará con muchas restricciones y se aplicarán de nueva cuenta filtros estrictos para esta fecha que se aproxima este fin de semana. Serán larguísimas las líneas de espera y muchas horas de tiempo perdido para arribar desde Texas en el ánimo de evitar que haya un nuevo brote de coronavirus por estos festejos y reuniones…



Ojalá y que de nueva cuenta las autoridades de Salud del estado, encabezadas por el doctor Roberto Bernal y también las locales de Acuña, Roberto de los Santos y Piedras Negras, Claudio Bres, hagan lo propio como ya ocurrió en otras fechas claves, para que la llegada de miles de mexicoamericanos no causen más complicaciones al tema de salud…





Bres en la puja por dineros federales



Conocedor del tema y sabiendo que aunque haya menos dinero allá en la capital del país, el amor presupuestal de Morena se reparte mejor cuando hay menos munícipes, el alcalde Claudio Bres se apersonó para seguir en la gestión de dineros nacionales para los proyectos que marcarán su gestión…



Ayer estuvo en Sedatu y también estará con los mandos en materia de Seguridad Pública nacional para gestionar más recursos para el tema y que próximo año 2021 sea uno de consolidación por las obras que habrán de ejecutarse…



No dudamos que el alcalde también aproveche para ir viendo los amarres políticos de cara a la elección de renovación de ayuntamientos, pero primero lo primero, el dinero para que la obra del mega proyecto junto al parque El Cabo se pueda realizar en este 2021…





Coyotes en la Fiscalía en Piedras Negras



Coraje y tristeza da el ver cómo es que un grupo de seudoabogados se apoderan de la parte exterior de la Fiscalía del Estado, que en esta delegación está a cargo de Víctor Rodríguez Lozano, y acosan y más que acosan a familiares de detenidos para exigirles cantidades exorbitantes para que, sin llegar a juicio, sus seres queridos salgan en libertad…



Y es que resulta que los familiares comprometen su patrimonio cuando les piden 20 o 30 mil pesos para obtener una libertad, cuando las multas por delitos que son menores o incluso hasta no comprobables, lo que provocaría que el juez deseche el caso, los coyotes en ocasiones probablemente en contubernio con los ministerios públicos actúan de manera constante, pues situaciones que alcanzarían multas de 3 o 5 mil pesos, las cobran hasta seis veces más en su monto con los coyotes de intermediarios…



Ojalá y que eso lo frene el delegado, porque son muchas las quejas que se generan por este actuar…