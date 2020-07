27 Julio 2020 04:10:00

Fallece el Padre ‘Pollo’ por COVID

Donde hay tristeza por la muerte del presbítero Rodolfo Ruiz López, padre “Pollo”, es en muchos hogares de Piedras Negras, pues fue un sacerdote muy querido, apreciado y que estaba cercano a sus feligreses…



Ayer víctima de Covid-19, el sacerdote que estaba a cargo de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, falleció al no soportar los efectos de esta enfermedad que azota a todo el mundo…



Muchos años en la Iglesia de Guadalupe, el padre “Pollo”, un gran deportista en su juventud que disfrutaba del basquetbol, finalmente se nos adelantó en el camino…



La diócesis fronteriza anunció ayer su lamentable pérdida e informó de esto, tras padecer durante casi dos semanas el Covid, pero cuyos efectos hicieron mella inmediatamente en su salud y que finalmente le ocasionaron su fallecimiento…



El padre Rodolfo era también el responsable de las casas hogar, por lo que sin duda dejará un gran hueco que atender en cuanto a los apostolados que la iglesia lleva a cuestas en Villa de Fuente…





COVID en el Chavarría



Donde también se presentó un nuevo brote de Covid-19 fue en el hospital Salvador Chavarría, en donde fue la propia doctora Rosario Tello Orduña quien dio positivo a Covid, según informó la propia Secretaría de Salud…



Mujer incansable, la doctora Tello ha estado al frente del hospital que se ha convertido en el soporte para el combate a la pandemia y para atender a pacientes no sólo de esta región, sino también de Ciudad Acuña y de la Carbonífera…



Otros empleados del nosocomio han corrido con la misma suerte, pues claro está que siendo el primer frente de este combate contra el coronavirus, es normal que su riesgo de contagio sea elevadísimo y no se trata de una cuestión de trabajar o no, seguro o protegido, sino por la alta incidencia de pacientes que se atiende y su constante serie de reuniones y acuerdos con médicos y personal que atiende a pacientes de esta enfermedad…



A pesar de su padecimiento, seguramente la doctora Tello estará al pendiente desde su casa de lo que se requiera en el nosocomio y también en el reporte de las necesidades del mismo hospital…



Varios han sido los médicos directores de hospital que han padecido ya este mal, como es el caso del doctor Juan David Martínez de la clínica de medicina familiar 79 del IMSS y el doctor Leonel Pisil Juárez, coordinador regional de educación e investigación en salud del IMSS, así como el doctor Leobardo Reyes, perito de la Fiscalía General del Estado en la zona Norte 1 y quienes han logrado salir adelante en su lucha contra el padecimiento…





Estudiantes de UADEC piden ser escuchados



Hoy en punto de las 12 del mediodía, estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila harán una serie de peticiones ante la situación que enfrentan de cara al próximo ciclo escolar…



Los estudiantes harán una serie de peticiones al rector Salvador Hernández Vélez, relacionadas con las inscripciones, la falta de créditos y el proyecto para las clases a distancia o de manera virtual, una vez que ya la próxima semana inicia el mes de agosto y en pocos días más se estarán iniciando las clases en la máxima casa de estudios de Coahuila…



Los estudiantes planean hacer esta serie de peticiones en Saltillo, Monclova y por supuesto la zona norte en punto de las 12 del mediodía afuera de los planteles…





Saltillo bajo el agua por ‘Hanna’



Donde la tragedia se dejó sentir fue en el municipio de Saltillo debido a los efectos de la tormenta tropical “Hanna”, la cual ayer azotó el sur de Coahuila y los estados de Nuevo León y Tamaulipas…



El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dispuso de toda una serie de personal y equipo para ayudar a damnificados por las lluvias que dejaron miles de familias con afectaciones en sus viviendas, carreteras cerradas, arroyos a su máxima capacidad y lamentablemente también personas desaparecidas…



Las lluvias fueron extraordinarias, lo que ocasionó muchos problemas en distintos sectores, además de fallas en servicios de energía eléctrica y afectaciones también en el sector productivo…



Las lluvias superaron las cinco pulgadas en las primeras horas, pero podrían rebasar las 10 pulgadas adicionales en el resto de la noche…