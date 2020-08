29 Agosto 2020 04:10:00

Fallece padre del ‘Chacorta’

Raúl Méndez Orozco, médico veterinario que se desempeñaba como director del Rastro Municipal en Torreón, falleció este viernes y se convirtió en una víctima más de Covid-19. Peleó contra el contagio desde la sala de cuidados intensivos del Sanatorio Español.



Desde Torreón nos aseguran que don Raúl era un funcionario cercano y con los afectos del alcalde Jorge Zermeño Infante.



La familia del fallecido, entre ellos su hijo, el actor Raúl Méndez Martínez, famoso por su personaje “Chacorta Casillas”, en la serie de narcos El Señor de los Cielos, recibió las condolencias del Ayuntamiento de la Perla de La Laguna.





Entre morenistas te veas





Pues sí, como se anticipó, Morena irá a la contienda del 18 de octubre con candidatos “seleccionados” en una encuesta que solo las dirigencias, estatal de Hortensia Sánchez y la nacional de Poncho Ramírez Cuéllar, saben cómo se hizo, cuántos militantes participaron y qué les preguntaron.



A fin de cuentas, salieron los candidatos que ellos palomearon y eso no gustó mucho en las bases del partido de moda, tanto que en el Distrito 4, de San Pedro, partidarios de Julio César de la Cruz, uno de los ingenuos precandidatos, trataron de impedir el registro de quien fue elegido desde el principio, José Armando Guerrero Viesca.



Para evitar que el agua llegara al río y el pleito entre hermanos morenistas fuera a más, la autoridad electoral pidió la intervención de la policía. ¡Imagínese!





Y por unanimidad





Algo hizo Luis González Briseño para convencer a los demás comisionados del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en Coahuila (ICAI), de votar por su proyecto para reelegirse como presidente del Consejo General. Haya sido, como haya sido, el respaldo llegó y fue por unanimidad.



Habrá que ver con qué conformaron o cómo convencieron al director general del organismo, el priista con piel Morena, Miguel Ángel Medina Torres, quien hizo planes al impulsar la nominación de José Manuel Jiménez, a cambio de que le garantizara un asiento como comisionado. Del plato a la boca…





Más ayuda el que no estorba





Ante la falta de respuesta del diputado de Morena, Diego del Bosque, este jueves los gobiernos estatal y municipal retomaron los trabajos de rehabilitación en El Campanario, para dar cumplimiento a los acuerdos con los vecinos y avanzar con las obras que no pueden quedar detenidas.



Lo del diputado saltillense fue más politiquería que resultados y las promesas a los vecinos afectados por las inundaciones que dejó a su paso la depresión tropical “Hanna” quedaron en eso.



De acuerdo con los propios vecinos, el diputado de la “colita” les bajó el cielo, la luna y las estrellas al decirles que sería la Cuatroté la que resolvería sus demandas de reparación del daño, pero solo obstaculizó y retrasó los trámites que se habían iniciado.



Alguien le debería decir al fanático de Gerardo Fernández Noroña que más ayuda quien no estorba.





En el Día del Abuelo





Pilotos de Baja California, Campeche, Veracruz y hasta del extranjero se sumaron a la carrera Coahuila 1000 que este viernes arrancó, muy temprano por cierto, de Saltillo, para concluir en Parras, como parte de la primera etapa del trayecto que este sábado continuará rumbo a Torreón, claro, a campo traviesa y aprovechando las veredas del semidesierto.



El banderazo inicial lo dio el gobernador Miguel Ángel Riquelme, acompañado por su nieto, para aprovechar el Día del Abuelo.



En la justa participan también otros funcionarios, como el alcalde Manolo Jiménez; el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup.





Que es un complot…





Iván Márquez Morales asegura que no anda de hostigador sexual y menos en fiestas a las que no lo invitan. Dijo que sí fue requerido a la reunión de integrantes de la comunidad cultural, pero negó que anduviera de hostigoso, como lo denunciaron varios artistas en un desplegado.



El director del Instituto Municipal de Cultura dijo que más bien los señalamientos en su contra son un complot orquestado por Mabel Garza Blackaller, su antecesora durante la Administración de Isidro López, quien por lo visto tiene muchas ganas de perjudicarlo.