Falleció Donaciano Garza

Buen día … Falleció anoche en Campeche de causas naturales el ex presidente de Acereros, y ex director de Arrabio y Acero de Altos Hornos de México, Donaciano Garza una persona bastante apreciada en la localidad tanto en la siderúrgica como entre la fanaticada local de la novena beisbolera. La noticia generó consternación, Descanse en Paz.



Destruyeron México, pero Morena apunta ahora el tiro de gracia para Coahuila donde la corrupción presidencial de AMLO dejó cenizas en inversiones, empleos y economía, está de tiempo completo en su plan de exterminio contra México donde al final de 2020 su testarudez dejará casi 120 mil defunciones por Covid-19, al tiempo que la economía de mal en peor.



Auto Golpe de Estado



Desde el magnicidio de Francisco I. Madero el 22 de febrero de 1913 no se había registrado otro Golpe de Estado, ahora lo hizo AMLO con un Auto Golpe de Estado invisible y asintomático porque ya no vale el Poder Legislativo porque lo tiene a sus pies, lo mismo que al Poder Judicial, y aunque tiene apetito por el INE sin poder devorarlo aún, no le preocupa porque tiene al TRIFE.



Ya suman 623 mil casos de contagio Covid-19 en el país, y va en dirección a 1 millón de enfermos antes de terminar 2020 casi el 10 por ciento de la población, hay incertidumbre total por el futuro del país.



Trabajadores de distintos departamentos de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México adheridos a la Sección 288 del Sindicato Democrático, dicen que en víspera de la emisión de la convocatoria para la elección de delegados convencionistas han colocado la vista hacia los posibles aspirantes y estiman que Héctor- El Bronquito- Martínez Castellanos reúne el perfil para acudir a esos trabajos que tal vez ser lleven a cabo en septiembre.



Nosotros, dicen los trabajadores, afirmamos que Héctor Martínez Castellanos reúne el perfil para la posibilidad de la secretaría de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial en los trabajos de la próxima convención. El Bronquito Martínez es un trabajador que conoce el tema y la Crtera, pero habrá que esperar los tiempos”.



Inician campañas



Hoy inicia el martirio con candidatos y candidatas aspirantes a diputación local, un coctel repleto de mentiras, demagogia, y en otros casos hasta mofa de la situación actual, entonces empezarán a tocar la puerta, pegar engomados sin autorización en ventanas, puertas, coches y cocheras, y con las mismas sandeces; empleo, salud, educación, obras, luz, pavimentación, etc.



Cuando los anteriores gobiernos asignaban becas y pensiones todo pasaba desapercibido porque aunque había pobreza, no había indigencia, pero ahora que México luce moribundo, los tenedores de eso elogian a Lopitoz como si el dinero fuese de este personaje, y entre más arrecie el hambre así será.



Morena resultó peor que todos, y tanto que embestían mediáticamente al PRIAN y están igual porque se convirtieron en cómplices, impusieron candidatos panistas, el corrupto AMLO se hizo cómplice de los Moreira, y si hacemos un balance de su supuesta campaña contra la corrupción, ningún pez gordo está tras las rejas, excepto Rosario Robles y eso por problemas personales.



A los Moreira no solamente lo perdonó el PRI y PAN, sino AMLO que hasta los defiende, ahh que gente, todavía hay muchas criaturas inocentes que se creen del estólido que hizo añicos el país en menos de 18 meses.



