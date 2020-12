26 Diciembre 2020 04:10:00

Falleció Emir Méndez

Piedras Negras está de luto, la fiesta brava, el sector ganadero y de los espectáculos ecuestres. Ayer por la mañana el empresario Emir Méndez falleció en un hospital de Eagle Pass a donde fue trasladado luego de sufrir un infarto mientras dormía en su residencia sobre el bulevar Carranza…



Reconocido empresario ecuestre, de la fiesta brava y también por los espectáculos que con sus animales exóticos y entrenados, ofrecían muchos circos de los más importantes de todo el país, ayer lamentablemente se nos adelantó en el camino…



Siempre decidido a triunfar y a enfrentar retos que mucha veces no imaginamos nos puedan pasar, Emir se destacó en todo lo que hizo pero su amor fue trabajar en la Aduana de Piedras Negras, para lo cual se preparó al irse a estudiar a la ciudad de México para luego integrarse como oficial de Comercio Exterior…



Un hombre noble, benefactor por naturaleza, siempre apoyó a sus semejantes, pasó los últimos momentos con su familia en casa de su hermana Ritana para celebrar la Nochebuena, incluso tuvo oportunidad de hablar por videollamada con su hijo Emir Junior a quien le presumió su semblante en la cena navideña…



Ayer por la tarde le realizaron una misa muy privada, sólo sus familiares más cercanos, una misa que se celebró en lugar de los tamales de recalentado que ya habían acordado comería con todos sus sobrinos, pero el destino ya no lo permitió…



Su familia lo recodará por todos los momentos alegres, por los retos, los proyectos, sus gustos y sobre todo por su excelente don de ser…



Las investigaciones del Doctor Farías Dávila

La Fiscalía ha avanzado ya en las investigaciones para dar con el presunto responsable del homicidio del doctor Francisco Javier Farías Longoria…



Y es que luego de que se revisaron todas las cámaras de video que están disponibles en el sector, tanto en las calles aledañas como en viviendas cercanas, se ha logrado ya ver una persona que se presume es el auto material de este terrible homicidio…



Por supuesto que hay un gran hermetismo de las autoridades, pues la indagatoria está en proceso y tienen al gremio de los médicos presionando mucho para que esto se esclarezca en el menor tiempo, pero sin duda que si hay avances en esta investigación por parte de los muchachos de la Fiscalía del Estado a cargo de Gerardo Márquez Guevara…



Ha trascendido que un sujeto de sudadera con capucha sale de la vivienda y a esa persona es a quien trata de identificar la Policía Investigadora, también testigos y las cámaras de videovigilancia de la ciudad han aportado datos que seguramente darán primero con el paradero del auto y luego con el autor de este terrible crimen…



Podría ser en las próximas horas cuando ya haya pesquisas más claras de quién fue el homicida y si era conocido del médico, lo cual es muy probable, además de identificar las causas que provocaron o llevaron a cometer este crimen de forma tan sanguinaria…



Llegará gran cantidad de migrantes

La posibilidad de que las reglas para el asilo político en Estados Unidos se modifique con la llegada del nuevo presidente de ese país vecino y que ha comentado en días recientes el empresario Héctor Menchaca en su papel de enlace municipal de Piedras Negras con Aduanas y Migración de Eagle Pass, podría provocar que una gran cantidad de migrantes de Centroamérica y otros países del caribe se animen a intentar cruzar por México y llegar a la frontera para solicitar ese trámite…



Miles se han quedado atorados en la frontera por ejemplo en Piedras Negras y Ciudad Acuña, porque para el trámite de asilo los deportan a México y aquí permanecen hasta la cita en corte, pero eso podría cambiar y ya no serían deportados sino enviados con su familiar o persona que responde en Estados Unidos…



Ojalá y que haya control en eso, porque en el arribo de esa cantidad numerosa de migrantes llegarían muchos que no califican y que intentarán cruzar sin documentos, de forma irregular y podrían causar problemas a las ciudades fronterizas…



La medida que podría aplicar Estados Unidos es buena, pero incentiva la movilidad desde Centroamérica de más migrantes y eso nos provocaría problemas a ciudades como la nuestra…



El COVID en cinco manantiales

Donde la están pasando mal en materia de pandemia es en los Cinco Manantiales, porque con la llegada de miles de personas de Estados Unidos la movilidad en esta región es enorme, con fiestas, eventos, convivencia y todo ello se ha convertido en un factor de contagios que se reflejan día a día en estos municipios…



En los Cinco Manantiales se registran ya más de mil 600 casos positivos y 71 fallecimientos por Covid, lo que sitúa en una tasa peligrosa de contagios y muertes por la pandemia si consideramos el número de población en esta zona…



Existen municipios como Zaragoza, Morelos y Villa Unión que en el cierre de año o desde los últimos meses del año su población crece de manera importante por la gente que llega desde Estados Unidos, en donde trabajan y retornan para pasar el invierno en su casa materna o de origen y eso es un factor que ha generado más casos de Covid…



Ayer en Allende falleció una pequeña de dos años de edad apenas, también lo que asombra a la población y preocupa a las autoridades…



El doctor Alejandro Moscoso de la Jurisdicción Sanitaria Uno acelera las campañas de prevención y recomendaciones, apoyado por los alcaldes, pero la enfermedad no cede…