04 Agosto 2020 04:10:00

Falta de conciencia; Fiesta de XV años en pandemia

Un acto que detectó el área de inspectores el pasado fin de semana en la colonia 24 de Agosto de Piedras Negras, refleja la falta de conciencia de jóvenes y sobre todo adultos en el tema de la pandemia por coronavirus…



En un domicilio de dicha colonia a alguien se le ocurrió que, pese a los riesgos de contagios, la fiesta de XV años de su hija se organizaba sobre lo que fuera y así lo hizo…



Más de 40 personas se reunieron y convivieron en un lugar cerrado, que pese a ser su domicilio no deja de ser de gran riesgo de contagio para los asistentes y sus familias y en general para la comunidad…



Los vecinos reportaron el asunto, gracias a la campaña que ha hecho la ciudad para que denuncien fiestas clandestinas y los inspectores a cargo de Jesús Cruz hicieron lo propio…



Luego de disolver la fiesta se les notificó a los propietarios del inmueble que deberán acudir a la Presidencia Municipal para que reciban su multa…



El lugar no se puede clausurar porque es casa habitación y no un centro de eventos sociales, pero el riesgo de que por esa fiesta haya 100 o 200 contagios de Covid-19 es latente y ese tipo de acciones es lo que hoy tiene a Piedras Negras como la ciudad con más casos activos de todo el estado y saturados también los hospitales…



Administrador de la Aduana contra el turismo



El que se ha ganado a pulso el enojo y animadversión de los comerciantes de la zona centro es el administrador de la Aduana de Piedras Negras, José Luis Peña…



Y es que al funcionario federal se le ocurrió la idea de cerrar el paso a peatones por un pasillo que da acceso desde el puente dos hacia la calle Zaragoza o Progreso y de la Progreso y zona centro al puente dos para retornar a pie hacia Eagle Pass…



Ahora, por la idea brillante del administrador Peña, los turistas o visitantes de la zona centro cuando ya cierre el puente uno, si desean retornar a pie lo deberán hacer con un rodeo de hasta dos kilómetros o más, pues deberán de regresarse hasta la Plaza de las Culturas y luego agarrar la ruta fiscal…



Sólo que la mencionada ruta fiscal carece de banquetas para los peatones y será, además de molesto, muy peligroso para los peatones…



No duden que en breve comiencen las protestas de la Canaco y de comerciantes del mercado Zaragoza por la irresponsable medida aplicada por el administrador Peña, quien sigue en su afán de pelear contra la ciudad, en lugar de mantener una buena relación…



¿Dónde fue la fiesta en Morelos?



En donde las autoridades de forma responsable, decidieron el cierre temporal por vacaciones y por la ola de contagios de Covid que se presentó, fue en la Presidencia Municipal de Morelos, Coahuila, que gobierna Xavier de Hoyos…



Hace una semana se realizaron 25 pruebas a empleados y funcionarios, de los cuales 17 resultaron positivos entre ellos el propio alcalde, el tesorero Javier Medina, así como integrantes de Cabildo y trabajadores del ayuntamiento y ante eso lo mejor fue cerrar por unos días la Presidencia y sanitizarla de forma completa para eliminar riesgos de más contagios…



Entre los funcionarios que en su mayoría son asintomáticos, se cuestionan que dónde fue la fiesta o el porqué de tantos contagios…



La cosa está en que al igual que en otros ayuntamientos, los empleados siguen en su trabajo y por ello son de alta posibilidad de contraer la enfermedad…



Dos aspirantes a candidaturas independientes



Apenas se abrieron las oficinas del Comité Distrital del IEC en Piedras Negras y ya surgieron dos personajes que pretenden contender por candidaturas independientes por una diputación local…



José María Muñoz, presidente del Comité Distrital dijo que aunque la fecha es hasta el 7 de agosto, pero en este caso sólo falta resolver pues en su momento cuando se canceló la anterior fecha de elección, estos ya habían entregado sus documentos y sólo faltaba resolverles…



Por eso es que se tienen pendiente la confirmación o no de candidatura, una vez que concluya esto vendrá la inscripción de los candidatos que vence el 30 de agosto y la resolución que vencería el 4 de septiembre…