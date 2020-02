06 Febrero 2020 04:08:00

Falta de medicinas crece 1000% y esconden documento oficial que lo dice

Un reporte interno del Instituto Mexicano del Seguro Social exhibe el tamaño de la crisis vivida por el desabasto de medicamentos y las quejas de los derechohabientes por el mal servicio. Sistemáticamente, el presidente López Obrador ha tratado de minimizar el problema.Tengo en mis manos copia de otra presentación oficial que se hizo al director del IMSS, Zoé Robledo (la primera fue publicada el martes en estas Historias de Reportero). Tuve acceso a ella gracias a fuentes de primer nivel dentro del IMSS. Funcionarios que están alarmados porque el Gobierno está minimizando la crisis y eso cuesta vidas, pero que temen dar sus nombres por temor a represalias.En dicha presentación llamada, Informe de Quejas y Gestiones por Negativa de Medicamentos, realizada por la Unidad de Atención al Derechohabiente, dos gráficas desnudan la versión oficial de que no hay tal crisis en el sector salud. Las gráficas muestran mes a mes, desde enero de 2018 y hasta diciembre de 2019, dos indicadores: quejas de servicio y gestiones (quejas por no atención médica).Ambos indicadores se disparan dramáticamente en el segundo semestre del año.Durante todo 2018, las quejas de servicio de los derechohabientes por no recibir las medicinas oscilaron entre 35 y 67 al mes. Sigue ese rango en los primeros meses de 2019, y a partir del segundo semestre se recrudece la situación: 159 quejas en julio, 174 en agosto, 197 en septiembre, llega a 220 en octubre, escala a 294 en noviembre y alcanza la brutal cifra de más de 420 en diciembre (el cierre es solo al 22 de diciembre). En síntesis, en medio año las quejas por falta de medicinas crecieron más de 1000%, pues al arranque de 2019 tuvieron mínimos debajo de 40 mensuales.No solo es del desabasto de medicinas. También se disparó la falta de atención médica. La gráfica es casi idéntica: un buen mes fue julio de 2018 con solo 62; un mal mes fue mayo con 271; pero a partir de agosto la desatención vuela: 343 en agosto, 547 en septiembre, 837 en octubre, mil 154 en noviembre y mil 309 en diciembre hasta el día 22.Y para contrarrestar el discurso presidencial de que esto solo sucede en hospitales de alta especialidad, que es un problema solo del tercer nivel de la salud pública (enfermedades de alto riesgo), el mismo documento interno del IMSS, que no se ha hecho público, exhibe que los problemas se han disparado en el primero y segundo nivel (atención ambulatoria, y hospitales generales y de urgencias, respectivamente).Hay gráficas en el mismo sentido que pueden también consultarse en http://www.carlosloret.com SaciamorbosMe revelan doctores que en el Instituto Nacional de Rehabilitación, las cirugías de Ortopedia han caído aproximadamente 70 por ciento.No hay dinero, tienen que decir los médicos a sus pacientes, a los que les quedan dos opciones: ir a la salud privada y, por ejemplo, para una operación de cadera, comprar una placa y unos clavos por más de 150 mil pesos… o aguantarse.Ya sin contar que el papel bond y el tóner de las impresoras lo compran los doctores con dinero de su bolsa.