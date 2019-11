26 Noviembre 2019 04:07:00

Federer en México

El Erny: "Esta gira de Federer por Latinoamérica no es de despedida (Santiago, Buenos Aires, Quito, Bogotá, Ciudad de México, todos vs Zverev salvo Argentina donde va vs Del Potro). Federer ya vino a la CDMX como jugador junior en 1996, a la edad de 15, cuando lo eliminaron en la segunda ronda)."Son tantas las peticiones que siempre ha tenido en nuestro continente y que nunca ha podido complacer, que decidieron hacer el tour. Esto me lo platicaron la mamá de Federer y su mánager Tony Godsick, en la reciente Laver Cup aquí en Suiza (Ginebra), mientras disfrutábamos una copa de champán Moët Chandon, el patrocinador oficial de la Copa."Había champán para inundar el recinto. La idea de jugar en la Plaza de Toros es romper el récord de la mayor asistencia en vivo en un partido de tenis, cuyo récord es de 35 mil 861 personas en un partido celebrado en Bélgica entre Kim Clijsters y Serena Williams, en septiembre de 2010."El récord anterior correspondía a Billy Jean King vs Bobby Riggs, en el famoso partido de 'La Batalla de los Sexos' celebrado en el Astrodome de Houston en septiembre de 1973, cuya asistencia fue de 30 mil 472 personas."La idea es registrar la asistencia para insertar este hecho en el Guinness World Records (lo que no se hizo porque costaba 50 mil dólares).El número extraoficial aquí fue de 42 mil 335 espectadores. Federer nunca pudo asistir al torneo de Acapulco porque se interponía el torneo de Dubai."Al lograr romper el récord de asistentes, Federer se va a conmover y eso lo va a hacer regresar. Me recuerda a Juan Pablo II que, cuando vio el gentío de mexicanos, lo hicieron regresar 3 veces más.Lo mismo sucedió con Barry Manilow cuando vino al Auditorio. Era artista nuestro y yo fui su asistente. "Era la primera vez que cantaba en México y el Auditorio estaba a reventar.Cuando cantó uno de sus éxitos románticos y la gente prendió encendedores para crear una coreografía luminaria, se apantalló tanto que se súper emocionó, pues era la primera vez que le tocaba ver ese rollo con los encendedores."En su discurso de despedida dijo: 'Yo no sé por qué me tomó 32 años en venir aquí, son ustedes fabulosos, espero no tener que esperar otros 32 años para regresar'. Regresó a los 3 meses, se quedó picado. Lo mismo puede suceder con Federer, ya veremos".Y yo recuerdo a otras luminarias musicales internacionales que tardaron en venir y hoy vuelven regularmente. André Rieu, por ejemplo (a diferencia de Elvis y los Beatles, que nunca vinieron).¿La única solución?"En esta etapa (de disturbios sociales estallando en muchas partes), toda 'solución' se basa en aumentos de crecimiento, a menudo combinados con la implementación de regímenes socio-liberales autoritarios (Hungría, Polonia, etc)."Pero en un sistema globalizado, la idea de que el solo crecimiento económico puede acarrear paz social, es engañosa y las decepciones son inevitables. En primer lugar, porque el crecimiento no puede ser en todas partes y todo el tiempo.En segundo lugar, porque los países con un fuerte crecimiento (India actualmente, pero también Brasil, Chile, Bolivia y Argentina hasta hace poco) a menudo se redistribuyen mal y, por lo tanto, el efecto positivo no se muestra."Finalmente, porque el crecimiento no es el futuro de nadie en un mundo donde la demografía se está desacelerando y los recursos se están reduciendo, a menos que se construya sobre el modelo de crecimiento no material que el Internet ya ha adoptado o revolucionado la forma en que se calcula la riqueza (desarrollos que son lentos en aparecer)."Brasil, India, China, Rusia, Argentina, los principales países emergentes que impulsaron el crecimiento mundial en 2010 han visto disminuir su crecimiento desde entonces, y sus regímenes políticos se endurecen o son despreciados al mismo tiempo, a veces más allá de cualquier razón, como en India o Brasil".