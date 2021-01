09 Enero 2021 04:10:00

Felices y numerosas fiestas que hoy saturan hospitales

Mientras la situación se torna crítica para la frontera de Eagle Pass Piedras Negras ante el coronavirus, pues por un lado en la parte texana suman casi mil 200 casos activos de Covid y 790 casos positivos en la semana, con acciones nulas o que no se destacan por parte de las autoridades…



También en el lado de Coahuila la situación se agrava, pero no sólo en Piedras Negras, sino desde la Región Carbonífera hasta Acuña, donde los hospitales se han saturado. De Nueva Rosita envían pacientes a Acuña y de Acuña los mandan a Piedras Negras, en un peregrinar que siempre fue lo que se pretendió evitar: Que se saturara el sistema de Salud…



Ahora, no duden que se deberán de tomar otras estrategias, pues la gente no entendió que no debían reunirse en Navidad, que no debían realizar posadas o reuniones más que los del núcleo cercano y de convivencia diaria, pero los resultados de la pandemia hoy nos dicen que no fue así, que no hicieron caso la mayoría de las personas y la situación camina hacia una crisis hospitalaria…



Toca ahora a las autoridades diseñar estrategias más rígidas, de más sanciones o de más restricciones para que esto se frene, que se corte la cadena de contagios o de plano, aunque parezca increíble, la gente podría aglomerarse en el exterior de los hospitales de Piedras Negras, de Acuña, de Nueva Rosita y de Eagle Pass…



El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, tiene la estrategia y seguramente esta semana se reunirá con los subcomités de cada región para analizar qué sucede y cómo se enfrentará el tema…



Vacunas en Epass y Piedras Negras

Contrario al negro panorama que tenemos con la pandemia y los casos que avanzan en forma acelerada en ambos lados de la frontera, en el tema de la vacunación hay buenas noticias pues por un lado Eagle Pass y el condado, el juez David Saucedo ha dicho que comenzarán a recibir en promedio mil 200 dosis por semana, lo que habla de que se acelerará la inmunización a médicos y trabajadores de la Salud, pero también a otros grupos vulnerables como las personas de la tercera edad y luego a quienes mantienen actividades esenciales no médicas…



También en Piedras Negras, en el XII Regimiento de Caballería Motorizada de la Sedena, se incrementó a 400 el número de vacunas que se aplican cada día..



Ya se ha cubierto el total de personal médico que está al frente de la batalla de la pandemia, de áreas Covid, ahora continúa con el personal de clínicas y hospitales de medicina familiar y consultorios o centros de salud en general…



Es una lástima que no haya aún puntos externos a la Sedena en donde se aplique, pero ya sabemos cómo es el alcalde en el tema de la corrupción y lo mejor es dejar esto de lado y que continúen las Fuerzas Armadas con esta tarea de custodia y almacenamiento…



Mario Dávila en reunión en Acuña

Quien regresó con mucho oxígeno político de la capital del país fue el empresario y fundador de Morena en Coahuila, Mario Dávila…



Y es que luego de que le recibieron su solicitud de registro para que contienda por la candidatura a la diputación federal por el Distrito Uno, Dávila Longoria se fue a Acuña, en donde se reunió con varios líderes políticos y en especial de su partido Morena a quienes les dijo que el partido del Presidente tiene mano en la elección de candidato en Acuña y para nada es Lenin Pérez, quien debe amarrar esa posición…



Sin Morena la UDC no gana la elección y peor, hasta el registro podría perder a nivel estatal y por ello es que los simpatizantes y militantes de Morena se reunieron en Acuña con Dávila Longoria para plantear una estrategia y que sea Morena quien decida al candidato…



Los reunidos con el empresario escucharon propuestas de cómo apoyar en la reconstrucción de Acuña, incorporándola a su proyecto del triángulo dorado con apoyo a comercio, industria y al campo, así como mejores salarios a los acuñenses…



Pilo Romo, suena fuerte por Morena en Múzquiz

Donde también los hombres con mucho perfil de Morena darán la pelea para encabezar las candidaturas de la coalición de Morena PT y el partido estatal UDC, es en Múzquiz, en donde ya alzó la mano el empresario Pilo Romo…



Un profesionista de gran impulso a la industria, Pilo Romo ha colaborado con grupos de empresas de Estados Unidos y Canadá, también en la planta General Motors de Saltillo y ha desarrollado una enorme labor altruista y de apoyo a la comunidad como miembro y presidente de Club Rotario en Múzquiz…



Romo Ibarra sin duda tiene las simpatías de los militantes y seguidores del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en Múzquiz y entiende que el buscar un mejor desarrollo para el municipio se debe hacer con preparación y con proyecto…



Por ello, también en Múzquiz, los militantes y simpatizantes de Morena alzan la mano para que el partido del Presidente no sea relegado ni esté bajo secuestro…