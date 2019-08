05 Agosto 2019 04:10:00

Felipe Soto, a impulsar liderazgo del PAN

EN EL PAN DE PIEDRAS NEGRAS hay un nuevo líder, en la persona de Felipe Soto Septién recaerá a partir de los próximos días la responsabilidad del futuro del partido, del trabajo, de convocar a la gente militantes y simpatizantes a fortalecer al instituto político y que este se convierta de nueva cuenta en una fuerza política real, de opción y que convenza a la población…



FELIPE SOTO SEPTIÉN FUE ratificado con el voto de los panistas para darle la responsabilidad y que de entrada se elimine a Piedras Negras como delegación y resurja como comité municipal, para darle más cercanía al partido frente a la población, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los ciudadanos en general…



FELIPE, QUIEN YA CONOCE de la responsabilidad, hoy tiene una ciudadanía más informada, más despierta, más comunicada y por ello es que el partido tiene mucha más fuerza para hacer una plataforma política consolidada en las elecciones por venir…



YA HA PLANTEADO PROYECTOS, como el de convocar a los panistas a fortalecer el comité, las carteras distintas que lo componen, pero también a convocar a los ciudadanos a que se afilien y trabajen por el partido…



OTRO DE LOS PROYECTOS QUE encaminará a partir del 17 de agosto cuando se ratifique su triunfo, cuando se valide el proceso, es el buscar una nueva sede o una sede adicional para el partido, más céntrica, donde la gente lo vea más y con ello la gente se acerque a las instalaciones para capacitarse, para reunirse, para discutir la problemática de la ciudad y sus retos…



SOTO SEPTIéN HA DICHO que habrán de buscar a los mejores perfiles, militantes o ciudadanos, para las contiendas que se avecinan el próximo año en la renovación del Congreso del estado y también para el 2021 cuando haya procesos para renovar ayuntamientos…



III

EL SECTOR GANADERO ESTA DE luto, también la sociedad acuñense, pues la madrugada de ayer falleció ChuyFredo de Luna, conocido empresario ganadero de la vecina ciudad, quien junto con su primo Óscar Jesús de Luna retornaban del rancho Los Lobos allá por Santa Eulalia y sufrieron un mortal accidente….



CHUYFREDO MUY CONOCIDO EN el sector por su actividad como ganadero, también como criador de caballos cuarto de milla y muy querido en la Feria de Sabinas y en Sabinas en donde se desempeñó como director del Simas hace no muchos años…



LOS GANADEROS DE TODO EL estado expresaron sus condolencias y su tristeza por lo ocurrido, enviaron un saludo a su familia y sus condolencias así como toda su solidaridad…



TAMBIéN A NIVEL LOCAL de Piedras Negras Héctor Raúl González Santos, pues la interacción de Chuy Fredo con toda la gente de la Asociación era constante.. Descansen en paz…



III

SON MUCHAS LAS OBRAS QUE están ya en proceso por toda la ciudad de Piedras Negras, y faltan decenas más aún por arrancar, por lo que esa transformación que se dará de nuestra ciudad hay que reconocerla, pero no solo eso, sino que los ciudadanos debemos ir acorde con lo que sucede y convertirnos cada día más en ciudadanos más respetuosos de las leyes…



BULEVARES ILUMINADOS Y AMPLIOS, calles bien delimitadas y plazas públicas en excelentes condiciones son una buena parte de lo que el alcalde Claudio Bres le invierte a este tema de obra pública, donde se verá por mucho en una mejora de nuestra ciudad…



NO HAY CIUDAD FRONTERIZA CON la planeación ni el orden que tiene Piedras Negras e incluso hay comentarios constantes de residentes de otras fronteras mexicanas de estados como Tamaulipas que se asombran de como esta la ciudad y si a eso le agregamos el tema de la seguridad, que es un resultado de esfuerzos combinados, el nivel de vida es mucho mayor…



POR ELLO ES QUE hay comentarios constantes de personas de otras ciudades fronterizas que analizan invertir y vivir en Piedras Negras, donde la tranquilidad y las condiciones de auge económico de la población permiten estar mucho mejor que donde ellos radican…



III

EN EL TEMA MIGRATORIO, es muy importante el trabajo que realizan instituciones como la casa del migrante, a cargo del Padre Pepe Valdés o quien la asesora de forma constante…



PERO TAMBIéN ESTá EL tema de la seguridad de los habitantes de Piedras Negras, quienes en ocasiones se han expuesto de forma clara por el arribo en gran número de migrantes de Centroamérica que requiere de la actuación de los cuerpos policíacos como Fuerza Coahuila o la Guardia Nacional, pues muchos migrantes ya vienen entrenados y orientados de como cruzar sin documentos, pese a que ello es un riesgo para la relación de Piedras Negra con Eagle Pass…



OJALá Y QUE NO SOLO se vean los intereses de los migrantes, sino también de los más de 200 mil habitantes de Piedras Negras…