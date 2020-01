05 Enero 2020 04:10:00

Feliz año, con despidos en Zaragoza

La que comenzó el año echándose de enemigos a medio gabinete de colaboradores fue la alcaldesa de Zaragoza, esto luego de que el día primero de enero les notifica a varios directores y colaboradores de otras áreas y niveles que era todo, que sólo había chamba para un año…



La alcaldesa Ángeles Flores le dio las gracias a seis funcionarios, cuatro de ellos directores: De la unidad de Rehabilitación Básica, Ecología, Obras Públicas y Casa de la Cultura, quienes fueron despedidos por la edil nada más empezando el año…



Y lo que falta, se habla de fuertes diferencias, carácter insoportable, inestable y pleitos con todo mundo, lo cual hace poco agradable el colaborar en el municipio de Zaragoza…



Con este antecedente a la alcaldesa se le desmorona su equipo de trabajo, el mismo que la llevó al poder y ahora les paga esa poca lealtad, es decir, con el despido y en un año político precisamente donde su desempeño lejos de sumar pone a su partido, el PRI, muy lejos de ganar en el siguiente proceso…



Si de por sí la cosa anda complicada en Zaragoza y la alcaldesa metiéndole ruido con estos despidos sin justificación, ahí lo que queda es solamente decir que algo pasó al interior y que alguien más le ha dicho a Ángeles Flores que adelgace la nómina para meter a otros colaboradores o proveedores con los que se tiene compromiso…





Saturados por la seguridad



Tras varios días de esta semana con problemas en fronteras cercanas a Piedras Negras, no tenía más que esperarse una reacción natural de los paisanos para usar la frontera y carreteras de Coahuila para retornar a Estados Unidos…



Sólo así se puede explicar el porqué del caos y de las largas filas para retornar por aquí, cuando en la llegada se dio una mayor afluencia, pero no que se convirtiera en caos…



Eso habla bien de cómo el gobernador Miguel Riquelme, que ha estado atento y que ha pedido a las corporaciones cero tolerancia en cuanto a policías que son denunciados por actos de corrupción contra los paisanos…



La respuesta es muy buena y eso habla de la confianza en Coahuila para ser utilizado como camino de retorno a Estados Unidos…



Habrá que ver que en cada municipio también se dio y aplicó ese compromiso de no extorsionar a paisanos y que se les facilitara su ingreso y posterior retorno…



Tenemos que entender que esa seguridad y confianza es muy valiosa porque también se puede traducir en mejor y más cuantioso turismo…





La labor ecológica



Aunado al tema de ser más estrictos en lo ambiental con el revisado ecológico, interesante será ver si ese proyecto de fortalecer la lucha contra la contaminación se complementa con sacar de la mancha urbana a empresas que son altamente contaminantes en materia de emisión de partículas…



Nos referimos a concreteras, cementeras y empresas de venta de materiales que se han convertido en focos de contaminación peligrosos…



Casos específicos: Triturados de Piedras Negras, Materiales Ballesteros, Cemex y otras que están dentro de la mancha urbana y que es tiempo ya de que salgan de la misma hacia territorios en donde su impacto sea menor..



No es posible que Triturados de Piedras Negras con una actividad que se ha crecido por 10 veces se ubique a un costado de un colegio, a un costado de empresas con 2 mil empleados y de fraccionamientos y desarrollos habitacionales importantes que ya hacen imposible mantenerla ahí…



Lo mismo ocurre con otras empresas que deberán de ser rebuscadas y no esperar a que la autoridad lo diga o se lo requiera, porque la queja constante de sus vecinos es de alta contaminación por la presencia de polvo…



Ojalá y que la secretaria del Medio Ambiente, Eglantina Canales, tome en cuenta estos temas para el 2020, y que el área de Ecología e Imagen Urbana de Juan Morales haga lo propio con estas empresas…





Alerta para Piedras Negras y Coahuila



Esta semana surgió una alerta en materia migratoria en el sentido de que una nueva megacaravana se prepara para partir de Honduras hacia la zona fronteriza de Coahuila o Tamaulipas…



Se habla de que será a partir del 15 de enero cuando salga esa megacaravana y aunque no han dicho el tamaño de la misma, se señala que podría ser muy numerosa…



Esperemos que el delegado del Instituto Nacional de Migración, José de Jesús Barajas, se prepare y no se confíe y de igual forma que se les brinde el apoyo a los municipios como Piedras Negras y Ciudad Acuña…