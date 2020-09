05 Septiembre 2020 03:15:00

Fernando Elizondo Rodriguez (3)

LA APASIONANTE VIDA como beisbolista del coahuilense Fernando Elizondo Rodriguez llega a su punto culminante, cuando nos habla como llego a ser primero coach y posteriortmente como manager con Saraperos, Vaqueros Laguna, Acereros de Monclova y Petroleros de Minatitlan, y en la actualidad en calidad de coach de Saraperos y Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacifico.



QUIZAS PARA FERNANDO Elizondo Rodriguez como jugador activo, solo restalta el campeonato nacional de ligas pequeñas de 1968, pero en el terreno profesional, sus 17 temporadas desde 1974 hasta 1991, en donde 5,301 veces parado en jom, con las 474 carreras producidas dejan su constancia en el diamante, que aunque le faltaron algunos titulos, si se gano el cariño y respeto de los aficionados.



“EN 1991 FUE mi ultimo año como jugador con Rieleros de Aguascalientes, porque vino mi lesion., antes habia tenido una gran temporada con ese mismo equipo ya que termine bateando para .323, al igual que cuando llegue a los Pericos de Puebla en el 87, pero termine jugando y me cambian a Campeche”.



“CUANDO SUPE DE ese cambio yo hable con Manny Cortez, que era el gerente de Campeche, y le dije que debido a mi lesion ya no podia jugar, que ya no iba a jugar, pero me dijo, no se, pero tu tienes que venir a reportarte con el manager que en aquel entonces era Jorge Tellaeche, fui, me vio y le explique que no podia jugar y acepto darme la baja, aunque el Manny no queria porque decia que a lo mejor mañana o cualquier otro equipo iba a aparecer en otro equipo”.



DIJO QUE CUANDO regreso a Saltillo, los Tanaka y el Pato Martinez, asi como don Chuy Rodriguez Montelongo (QEPD) le hablaron para ser el manager del equipo Cardenales de la Liga Otoñal, en donde hizo campeon al equipo, era en 1992, entonces Juan Navarrete Sanchez le dice que lo quiere de coach de tercera con Saraperos.



“ME INVITO Y yo acepte, pero al final no se hizo, porque primero me dijeron que estaban completo y luego que porque yo no tenia experiencia, no trabaje en ese verano, pero llegado el invierno y cuando vino el lamentable fallecimiento de mi hija, en pleno velorio Juanito se me acerca y me dice que que si aceptaba ir a ser su coach que ya tenia una oferta para 1993”.



“AUNQUE LE DIJE que si era para Campeche, Tabasco por aquellos rumbos no iba a ir, porque siempre tenian malos equipos y luego tan lejos, pero insistio de tal foirma que acepte, pero sin saber a donde iba a dirigir, luego dos o tres dias mas adelante me entere que era con Tabasco y ni modo ya le habia dado mi palabra y nos fuimos desde enero a trabajar en Villahermosa”.



EN ESE AÑO los Olmecas de Tabasco terminaron en el tercer lugar en la primera vuelta (34-29) luego en la segunda en el segundo lugar (32-30) y en el standing final concluyeron en el tercer lugar con 66-59 y pasan a los playoff venciendo en la primera fase a Tigres por cuatro juegos a tres y en el segundo playofff pára irse a la final sorprenden a dejar fuera a los Diablos Rojos del Mexico por 4 juegos a uno, para irse a la final ante Tecolotes que le ganaron por 4-1 y proclamarse como campeones.



“JUAN SIEMPRE HA sido un loco positivo, le gusta entrenar muy duro, por eso nos fuimos desde enero para preparar todo y los entrenamientos los haciamos todos los dias desde las diez de la mañana y logico los peloteros se quejaban de ello y Juan les explico que entre mas temprano se entrenaba se irian acostumbrado al sol y al calor de ese ciudad, porque muchos no estaban acostumbrados y esto afectaria a los rivales, lo cual sucedio y resulto cierta”.



LA PRIMERA OCASION que fue manager, lo hizo en forma interina, cuando la familia Ley Lopez decide despedir a Raul Cano y antes de concluir la primera vuelta sucede el cambio y Fernando toma el mando para concluir la primera vuelta ganandole la serie a los Diablos y lograron una segunda vuelta buena que les valio calificar a los playoff, en donde se enfrentaron a Sultanes y los eliminando en siete juegos.



TAMBIEN LE TOCO dirigir a los Acereros de Moncloba (lo llevo Victor Fabela), Vaqueros Laguna, Rojo del Aguila de Veracruz y Petroleros de Minatitlan, en donde desafortunadamente no le ha tocado la oportunidad de tener un equipo campeon como tal, en la Liga Mexicana del Pacifico ha sido coach de los Tomateros de Culiacan y por segundo año consecutivo estara repitiendo como coach con los Charros de Jalisco.



“PARA MI HA sido un satisfactoria mi carrera en el beisbol, porque he hecho carrera como profesional, luego como coach y manager y aunque me falto un titulo como jugador y haber llegado a los 2,000 hits, estoy satisfecho y la verdad ya no aspiro a ser manager, sino seguir desempeñandose como coach para de vez en cuando meter mi cuchara y respaldar el trabajo de quien este de manager”.



ESTE ES FERNANDO Elizondo Rodriguez que a sus 64 años de edad aun esta apegado a su labor dentro del beisbol que le sigue apasionando.



