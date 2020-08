06 Agosto 2020 03:10:00

Festejo y contagio

A la gente ignorante o carente de recursos se le justificaría, a un profesionista y servidor público que exige acatar medidas sanitarias contra el Covid-19 y que no las cumpla, haga convivios y desate contagios, no tiene ma..nera.



Varios son los empleados de Presidencia Municipal de Frontera que andan con el Jesús en la boca, luego que el director de Recursos Humanos, Ignacio Ortegón dio a positivo en Covid, luego de realizar un convivio en su oficina.



Qué parte de sana distancia y no reuniones, menos convivios en Presidencia no entiende, qué importa el cumpleaños de una amiguita “muy querida”, sean responsables no expongan a terceros.



De toodo



Por los rumbos de la ciudad del riel la inversión continúa, en el terreno político, aclarando, el empresario que de un tiempo acá se convirtió en benefactor de todo, ahora ofrece testamentos a bajo costo.



Gerardo Oyervides empezó con donaciones de aparatos ortopédicos, se le vio dando material médico durante la pandemia, rifando vales de gasolina, apagando el fuego en Cuatro Ciénegas y ahora en terrenos notariales.



Bien por el ciudadano que puede aprovechar la temporada, el coordinador regional de la CROC aspira a la candidatura del PRI a la alcaldía.



Los priístas que cuando les conviene apoyan al PAN, pretextan que Gerardo no es de Frontera, igual decían de Toño Juaristi ahora le hacen reverencias.



La raza del PRI sabe que con Toñito todo el tiempo es temporada para arreglarles cualquier asunto y gratis, el asunto es encontrarlo, porque es agente viajero.



Por estos días debe estar en su oficina, su amiga la senadora Verónica Martínez, andaba en la Región Carbonífera entregando apoyos, regularmente hace parada técnica en la Región Centro.



Lo optimista



Entre la de antes y hoy hay una gran diferencia, bien dicen que los porrazos enseñan a levantarse con más fuerza, y LO anda con toda las pilas y energía planeando el regreso al terreno.



Por mera casualidad coincidimos en una dependencia, muy alegre, segura de que puede, su participación, acoplada a las medidas sanitarias, esperando el banderazo de arranque.



Lupita Oyervides, ahora es LO, una abreviación que acopló a frases en redes sociales y en mensajes en redes sociales, se identificó con la frase de Frida Kahlo, “pies para que los quiero si tengo alas para volar!.



Consejo PRI



Los priístas celebraron Consejo Político Estatal del PRI Coahuila, aprobaron lo que decidido por su dirigente nacional Alejandro Moreno rumbo a las elecciones 2021, porque habrán de aliarse con quien sea para recuperar espacios.



Qué bonita es la democracia, virtual y en Zoom, les leen el texto y ahora si, ¿Los que estén en la afirmativa? y que creen, fue ¡unánime!, que chulada.



A los priístas les preocupaban las coaliciones y reformaron, si antes decía que no podían aliarse con partidos de ideología antagónica, ahora sí, con cualquiera.



El líder nacional, Alito Moreno, con poder absoluto de decidir sobre quienes, candidatos plurinominales y los coordinadores parlamentarios deben consultarlo antes de votar una iniciativa de ley, o sea nada de mandarse solos.



La frase del dirigente estatal Rigo Fuentes ahora es que: “Se re evolucionan en la nueva era como partido”.



El reto



Las escuelas privadas tendrán que reinventarse en el nuevo ciclo escolar luego que los padres de familia manifiestan su deseo dejar la educación que tendrán desde casa.



Y aunque las escuelas públicas no lo digan, también resentirán el impacto económico, las cuotas no son obligatorias pero muchos padres las pagaban y de ahí salía para gastos de escuela y para embolsarse padres y maestros.



La Secretaría de Salud del Estado por ahora sólo se ocupa de las estrategias para el ciclo escolar, porque algunos días las clases serán en aulas.