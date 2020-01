28 Enero 2020 04:10:00

Festejos texanos

Más que festejado estuvo este fin de semana el sheriff del Condado de Maverick, Tom Schmerber, luego de que el domingo se festejara allá en Eagle Pass en su casa con la compañía de empresarios y amigos no sólo de la región, sino incluso de San Antonio y de Múzquiz…



Luego ayer lunes por la noche en el grupo denominado “FBI” que se reúnen semana a semana para platicar y comentar todas y cada una de las cosas que suceden en la región, de muchos ámbitos, tantos como variado es el grupo, también se reunieron para festejarlo y de manera muy amena…



El festejado platicó de sus proyectos y también de cómo es que va solo por la reelección por un periodo más, así como ha trabajado de forma coordinada con las autoridades de Coahuila…



Schmerber es por mucho un oficial de seguridad en Texas que sabe hacer amarres y alianzas con autoridades de México y por ello es que se tiene contacto constante con la Fiscalía y con los elementos de Seguridad de las delegaciones de la zona norte del estado…



Entre los asistentes al festejo estuvieron empresarios como Mario Dávila, Jaime Sáenz, Picos Garza, Pepe Lalo Ramón, Roberto L. Reyes, Rito Valdés entre otros más, quienes festejaron al jefe policiaco del condado…





Sedena y Aduana



Los que se reunieron para fortalecer el tema de la seguridad y la vigilancia en materia de comercio exterior y la entrada y salida de mercancías fueron el general José Luis Chiñas y el administrador del puerto de Piedras Negras, José Luis Peña…



El tema de la plática sin duda fue el reforzamiento de la seguridad, que los vagones no sean abiertos por los amantes de lo ajeno y que sobre todo no se enteren o no se fugue información de a qué horas pasan los ceveceros, es decir, los tirones de tren cargados de producto de Constellation Brands…



También de cómo es que se debe de frenar el contrabando de armas y de dinero procedentes de Estados Unidos, algo que es prioritario pues en la zona sur del país y en el sector del Pacífico las armas siguen a todo en cuanto a los grupos delincuenciales que se manifiestan con equipamientos altamente sofisticados o nuevos…



Las aduanas son prioritarias y aunque el problema de tráfico de armas en Piedras Negras no es grave, no se puede confiar esta frontera que es una de las de mayor actividad comercial terrestre y vía ferrocarril de toda la frontera norte…



Seguramente habrá buenos resultados como cada año y también la Aduana seguirá tan estricta como puede ser en materia de documentación de comercio exterior…





Esperan señal, en el Verde



Por el Partido Verde, en Piedras Negras el abogado Raúl Tamez está atento a las señales que le envíen de la capital del país y del comité estatal de su partido para definir si acudirán a las urnas el próximo siete de junio solos o en alianza con algún partido…



Aunque se ha dicho que el Verde podría irse solo, en ese caso no duden que el abanderado para la candidatura a la diputación local podría ser el propio líder moral regional, el mismo Raúl Tamez o un regidor de Nava, pero las cosas aún no se definen…



El partido del Tucán podría irse en alianza con el PRI o con el propio Morena, en caso de que estos últimos se pongan de acuerdo entre ellos mismos a la hora de las definiciones…



Tamez trae la consigna de revivir el partido y por ello es que ya trabaja con su base, con sus exregidores y excolaboradores para impulsar el proyecto desde ya y que no los sorprenda el tiempo al cuarto para las 12…





Zona de tolerancia y su horario



Donde ya no se ha mencionado nada sobre la ampliación del horario de cierre es en el Cabildo de Piedras Negras, luego de que se había trabajado ya con dueños de este tipo de negocios para despejar la calle Zaragoza de la zona centro y concentrar prostitución y giros negros en la zona del vicio…



El secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, ha señalado que el asunto está aún en análisis pero la realidad es que la autoridad estatal en materia de seguridad no quiere una ampliación de horarios que podría ser una ampliación de problemas…



Tan pronto como se dio la posibilidad de esa ampliación, llovieron las solicitudes de nuevos negocios en aquel sector, pero todo se quedó congelado…