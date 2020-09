06 Septiembre 2020 04:10:00

Filas de 10 horas en Eagle Pass

Sin miedo al Covid-19 y también con muchas ganas de ver a sus familiares, decenas de miles de texanos se dejaron venir desde el norte para pasar el fin de semana del Día del Trabajo en familia, con las costumbres y en territorio mexicano…



Sin pensar en el tema de la salud, que en Coahuila y en Texas la pandemia está fuerte y ha cobrado la vida de miles, los paisanos abarrotaron puentes internacionales de Ciudad Acuña y Piedras Negras y colapsaron por la instalación de filtros de inspección de Salud…



Muchos enojados por los cuestionamientos que se hicieron del lado norteamericano y también por los filtros instalados por el personal de Salud local y estatal a cargo del doctor Alejandro Moscoso, y sin duda hubo algunos que fueron regresados, otros se desanimaron por las filas, pero la mayoría cruzaron, aunque invirtieron para ello mucho tiempo, incluso hasta 10 horas…





Médicos y maquilas afectados por mala planeación



Mientras que en Eagle Pass determinaron que sólo se tendría una ruta de acceso al puente 2 para cruce a Piedras Negras, ni el alcalde Luis Sifuentes ni el juez del condado, David Saucedo o el jefe de Aduana, Paul del Rincón, pensaron en los ciudadanos que vienen a cosas esenciales, como consulta médica y también de los más de 30 vehículos de carga que circulan a diario en ambos sentidos y que cuando vienen de Texas a Coahuila lo hacen también con insumos…



Esos pacientes de turismo médico se quedaron atorados, con pérdidas de 5 millones de pesos o más y también los conductores de tráileres debieron quedarse del lado norteamericano, pues demoraron mucho en llegar por el lento avance de la fila y eso provocó que la Aduana cerrara y ellos se quedaran sin poder surtir a las empresas…



Es prioritaria la salud, pero también es prioritaria la actividad económica y se deben evaluar ambos conceptos, no solamente desincentivar el cruce…



Deberán las autoridades de Eagle Pass diseñar una mejor estrategia vial para la siguiente semana o fecha festiva como es el Grito de Independencia que aunque será virtual, también podría convertirse en un día de buena afluencia de texanos hacia Coahuila…





La fortaleza de la seguridad



Los embates y agresiones contra policías municipales son un reflejo de que en seguridad Coahuila y sus municipios van por muy buen camino y que quienes desean desestabillizar en ese renglón nuestra región, no encuentran la forma de resquebrajar la unidad que se tiene entre las corporaciones y pretenden hacerlo en los policías municipales…



Al menos 10 personas han sido detenidas por esas cuatro agresiones en la zona norte y la fuerza de las corporaciones se manifiesta cada que es necesario…



Los alcaldes de los Cinco Manantiales como Xavo de Hoyos, Angelita Flores, Sergio Velázquez y Antero Alvarado están más que comprometidos en el tema de la seguridad y tienen todo el apoyo de la secretaria del ramo, Sonia Villarreal…



Se ha fortalecido año con año esta área y en breve incluso se comenzará a entregar equipamiento por demás sofisticado para las corporaciones del estado para darle más certeza, confianza y seguridad…





El reto de la educación



Una vez que ha iniciado el ciclo escolar en Coahuila, sin duda que el titular de Educación, Higinio González, deberá reiterar el agradecimiento y compromiso a las madres de familia por el esfuerzo compartido que en esa materia realizan para que este ciclo escolar no se pierda y que los niños, en la educación a distancia, logren aprovechar pese al alejamiento de las aulas…



En muchos casos la tarea es enorme, mayor de lo normal, sobre todo cuando los estudiantes en una familia son más de uno y por ello la tarea de la mamá y en algunos casos del papá se multiplica…



Tanto niños como padres de familia aprenden del nuevo ciclo, aunque hay que reconocer que la tecnología de comunicación y las redes sociales han ayudado mucho a que no sea tan problemático en cuanto al uso de la tecnología…



Habrá que ver qué sucede en aquellas madres de familia que trabajan, madres solteras o que son ellas las que crían, atienden y mantienen a sus hijos, ahí la tarea educativa será todo un reto…