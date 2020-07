18 Julio 2020 04:10:00

Fin de MICARE, como parte de AHMSA

Era cuestión de tiempo, ninguna empresa puede soportar dejar de producir y sostener una plantilla de 2 mil 700 trabajadores. Hoy el sindicato de la Sección 293 minero fue notificado que Micare cierra, que despedirán a casi mil trabajadores y comenzará una de las peores crisis de la Región Norte de Coahuila…



No podíamos tener una tormenta más perfecta que la actual: Con una crisis de salud interminable, con cierre de negocios y pérdida de empleo por la pandemia y además el cierre de una de las empresas emblemáticas de la región y que por décadas puso, junto con la CFE, a Piedras Negras en el mapa…



Hoy hay casi mil familias preocupadas porque en los días subsecuentes se quedarán sin sustento, pues sus proveedores de lo económico ya no tendrán la fuente de empleo y con ello se iniciará una etapa complicada para resurgir de entre esta problemática…



No es el fin de la minería, claro que no, pero tardarán meses o tal vez años en recuperarse esos empleos perdidos en la combinación pandemia, guerra política, CFE y AHMSA…



Alonso Ancira seguramente aún posee las concesiones mineras, ése es otro asunto, o incuso pueden ser propiedad de empresas extranjeras y eso le dará margen a quienes puedan operar en el futuro el abasto a CFE, pues las plantas termoeléctricas de Nava están diseñadas para operar con carbón de esta cuenca y seguramente una cosa es AHMSA para Villacero y otra las concesiones…



Podría, no duden, surgir una nueva empresa minera propiedad de Julio César Villarreal y sus socios, pero por lo pronto hay que digerir el cierre de Micare…



En AHMSA se habla de que sólo será la liquidación de la mina VII, pero eso implica casi la mitad de los trabajadores…



El laboratorio biomolecular de PN



Alguien se ha rezagado en el laboratorio biomolecular o en el inicio de la responsabilidad del doctor Alejandro Moscoso, se perdió la coordinación que se tenía en el laboratorio para la entrega de resultados…



Esta semana, los resultados de las pruebas que se han realizado demorarán una semana, es más, serán entregadas hasta el próximo lunes por alguna razón desconocida, pero de poco servirá ese atraso, pues no ayuda a detectar zonas de brote de coronavirus en nuestra ciudad o región…



Por ello comentábamos ante la llegada de un nuevo jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, al renunciar Hermilo Rodríguez, simplemente la responsabilidad que asume Moscoso es enorme y ya la siente muy seguramente desde este momento…



Las adecuaciones que se han hecho en Ciudad Acuña ayudarán a que no se rezague el tiempo de entrega de resultados, pero por lo pronto algo sucede y Moscoso deberá de solucionarlo…



Imparable el COVID en Eagle Pass



Ninguna estrategia en Eagle Pass y Maverick ha funcionado hasta ahora para detener el número de casos positivos de Covid-19 y con ello, lo que no querían ver tanto el alcalde Luis Sifuentes como el juez del condado, David Saucedo, ya se presenta…



Un número desbordado de contagios y personas fallecidas que ya tienen saturados los hospitales y que al final de cuentas provocará en breve que las personas, ante la falta de atención, comiencen a quedarse en casa, con el padecimiento y lamentablemente fallezcan muchas de ellas…



La estrategia de aplicar multas, de prohibir que mexicanos crucen hacia Texas, que se suspendan las clases, que se suspendan actividades esenciales, simplemente no ha detenido los contagios…



Una tasa enorme de ya el 14% preocupa y debería de ocasionar que se tomaran otras medidas, pero al final de cuentas lo que se refleja es que ni la ciudad ni el condado tienen las herramientas ni la capacidad para provocar una reacción en la población y que ésta evite las actitudes que provocan la propagación del virus…



Ya se habla de cerrar el paso en ambos sentidos a residentes ya sean legales o ciudadanos, para evitar así que esa movilidad que se ocasiona semana a semana sea el factor de propagación del coronavirus…



Habrá que ver qué dicen los que vienen a atenderse de padecimientos a Piedras Negras porque no cuentan con recursos o cobertura médica y que mes a mes dejan al sur del río Bravo millones de dólares a médicos, clínicas y farmacias…



Frenan con amparo desarrollo de viviendas



Donde se presentó un pleito ya entre vecinos con el empresario Manuel Aguirre Saracho es en el sector Vista Hermosa de Piedras Negras…



Y es que el empresario inmobiliario en esa zona tiene un desarrollo de vivienda modesto donde edificará unas 50 casas, pero un desnivel en una de las calles perpendiculares a su desarrollo ocasiona que se acumule agua de lluvia (cuando llega a llover) y ante la situación Aguirre Saracho decidió construir un semicanal que dé salida a esa agua y que ésta fluya por donde siempre lo ha hecho…



Sólo que vecinos de la Vista Hermosa han reclamado esa miniobra y hasta amparo interpusieron para detenerla y ahora, sin que le urja mucho al empresario avanzar, tiene los sellos de clausura hasta que llegue un estudio hidrológico de la UANL…