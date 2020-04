26 Abril 2020 04:10:00

Fiscalía contra las extorsiones

El delegado de la Fiscalía en la zona Norte 2 ha comenzado una campaña de concientización entre la población, el sector comercio y empresarios para evitar las extorsiones...



Y es que con la pandemia del coronavirus, por alguna razón han resurgido las llamadas de amenazas en donde los delincuentes intentan extorsionar a la población y en las últimas semanas al menos dos han sido víctimas de este tipo de delitos…



Por ello reforzar la campaña, que es permanente, para que no sucedan estos hechos de supuestos secuestros o amenazas y que ello provoque que los involucrados depositen dinero en bancos o tiendas de conveniencia…



El delegado Víctor Rodríguez Lozano ha señalado que es importante reportar el hecho a la Fiscalía para que sean ellos quienes se hagan cargo de la situación y detecten de inmediato de dónde proviene la llamada, así como identificar al sujeto dueño del número…



De por sí las familias viven un estrés social y preocupación económica, como para que ahora los extorsionadores aumenten esa presión con sus delitos y amenazas…



Incluso estas extorsiones han ocurrido en Eagle Pass, donde los delincuentes se hacen pasar por elementos del departamento de energía eléctrica o por los US Marshals para despojar de dinero a los habitantes…



La instrucción es clara, no conteste números que no conozca; si llegara a hacerlo y lo amenazan, sólo cuelgue y si insisten, llame a las autoridades y reporte el hecho…





Panteones y el 10 de mayo



En algunos municipios de Coahuila se ha tomado la determinación de que el próximo 10 de mayo estarán cerrados los panteones como una medida de fortalecer el distanciamiento social…



Los administradores de los panteones han señalado que por instrucciones de sus superiores se tomó la decisión, por lo que aquellas personas que quieran visitar los panteones ese día, la recomendación sería hacerlo antes o después para evitar aglomeraciones o que estén cerrados…



En el caso de Piedras Negras, el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, ha señalado que estarán abiertos con ciertas restricciones…



Y es que para esa fecha, las condiciones de confinamiento social podrían ser distintas a las que se tienen actualmente…



Pero de todas formas no se puede relajar por completo la medida de la sana distancia para que generar una posibilidad de contagio de coronavirus en esos lugares, como son los públicos y privados…



Seguramente el acceso será restringido a cierto número de personas por persona fallecida que vayan a visitar y también con restricción de tiempo. Veremos y diremos…





Zoé Robledo en Monclova



Ayer estuvo en Monclova en director del IMSS, Zoé Robledo, quien en compañía del gobernador Miguel Ángel Riquelme recorrieron toda la infraestructura que se ha instalado para atender la pandemia del coronavirus que en esta región genera el 60 por ciento de los contagios…



Ahí en reunión con médicos y enfermeras que atienden a pacientes de Covid-19, el director del Seguro Social reconoció su labor, agradeció su esfuerzo y dejó en claro que son el primer frente y el más importante para la atención y contención de la pandemia…



El mandamás del IMSS también habló del trabajo coordinado con el gobernador Riquelme, como es el hecho de que pacientes de cirugías como cesáreas y otras no relacionadas con Covid se atiendan en el hospital Pape, que pertenece al sistema estatal de salud, que otros padecimientos no Covid en el hospital móvil y que la torre A del IMSS dentro del hospital general de zona 7 siga con hemodiálisis y crónicos, pero que la comunicación entre esta unidad A y la B donde se atiende Covid se cierre…



Se ve que el maestro Robledo está atento a lo que se requiere en Monclova, donde se dio un número anormal de casos respecto al resto del estado, pero en donde hoy se tiene todo para que los pacientes sean atendidos en tiempo…





Canaco Piedras Negras y la Pandemia



La pandemia ha puesto en riesgo de cierre a muchos negocios micro, pequeños y medianos principalmente, por lo que representa la prolongación de la suspensión de actividades…



Este tema lo ha discutido el presidente de los comerciantes organizados, el abogado Carlos González, en el sentido de que se deben acelerar los apoyos, la facilidad para accederlos, pero además el que estos comercios socios o no, viven una realidad complicadísima para poder sortear la cobertura de costos en todos los sentidos…



Sueldos y costos fijos más impuestos es una parte importante de la carga de operación de los negocios y si la apertura gradual o media se realiza hasta junio como algunos señalan, la situación para estos comercios será más que complicada y poco a poco, algo que ya ocurre, despedirán a sus trabajadores…



No se trata de que por decreto se les ordene que no los despidan, pues la realidad es que estos no podrán enfrentar la realidad económica y será difícil su retorno a las condiciones antes de la pandemia del coronavirus…