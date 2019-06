03 Junio 2019 04:10:00

Flaca la caballada

En el PRI Coahuila empiezan a barajar nombres de posibles candidatos a diputados locales y al parecer el principal problema está en el perfil de las mujeres, por aquello de cumplir con las normativas de paridad de género. En el caso de Saltillo, los astros parecen alineados en torno a la diputada Lucía Azucena Ramos, quien iría por la reelección.



Resuelto el tema de la también dirigente del PRI en Saltillo, el detalle está en la otra candidatura para mujer. En círculos priistas se mencionan los nombres de Vanessa Fernández Tonone, por ahora a cargo de la Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la diputada local Diana Patricia González Soto. ¿Se imagina? Pues sí, aunque usted no lo crea. Como dirían los clásicos, está muy flaca la caballada.



En primera línea



El que también levantó la mano e incluso pidió a la dirigencia priista que lo manden en la primera línea de batalla, fue Eduardo Medrano Aguirre. Actualmente es coordinador de los Comités Ciudadanos de Seguridad en Saltillo y se siente con tablas suficientes para ir por el distrito difícil para el expartidazo, es decir, el del norte de la ciudad, por donde actualmente el panista Juan Carlos Guerra es representante.



Quien también tiene la mira puesta en una diputación local, lo más conveniente para dejar la banca, es el exsecretario particular de Jorge Torres López, Sergio Sisbeles Alvarado… aun con los pasivos políticos que arrastra. ¡Vaya que es atrevido!



¿Llamarada de petate?



Si para las próximas elecciones en Coahuila no voltean a verlos y las candidaturas están reservadas para los mismos de siempre, ¿cuántos priistas realmente están dispuestos y tienen puentes tendidos para subirse al barco de Morena?



No son pocos los que presienten que los astros no están alineados a su favor y desde ahora amagan con decirle adiós al expartidazo, que en el caso de Coahuila dirige el lagunero Rodrigo Fuentes Ávila.



De los susodichos, unos quieren ser considerados para la elección de diputados del próximo año y otros prefieren esperar a las municipales de 2021. La duda es si realmente tienen contactos de peso y el camino emparejado en el partido de moda, o la amenaza es mera llamarada de petate. Veremos.



Más leña



El que atizó el fuego en la trama Ancira-AHMSA-Lozoya fue el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, uno de los personajes de cuestionado pasado, pero liberado de toda culpa por la Cuarta Transformación.



Según “Napito”, quien presumió tener acceso a información privilegiada, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con elementos legales suficientes para proceder, extraditar a México y mantener en prisión al todavía presidente del Consejo de Administración de la principal siderúrgica mexicana.



Y el senador va más allá al decir que la detención de Ancira Elizondo es buen momento para que la 4T se eche un clavado a la historia de las privatizaciones y revise a quiénes realmente pertenecen las empresas que dejaron de ser paraestatales en la década de 1990. Cualquier parecido con la venganza política y el cobro de viejas facturas es mera coincidencia.



Aunque usted, no lo crea…



Si bien es cierto que más de un panista cree que el fallo unánime de los magistrados Sergio Díaz, Ramón Guridi, por cierto, este último cercano al PAN, y de la magistrada ponente del caso, Elena Treviño Ramírez, es para “Ripley”, la permanencia de Jesús de León Tello, el “confuso dirigente” le llaman ahora, sigue en vilo, pues momentos después de conocer el fallo, los representantes legales de Mario Dávila anunciaron que pelearán y llevarán sus argumentos ante la siguiente instancia, que es la Sala Regional del Trife.



Dávila sostiene que en las primeras dos rondas de votación resultó ganador y en la tercera Jesús de León Tello dio la sorpresa, pero como los magistrados lo dijeron, no fue por chanchulla, sino por confusión de los militantes a la hora de votar.



Mal ejemplo

El que está dando pésimo ejemplo de gobierno de la Cuarta Transformación es Jonathan Ávalos. No lleva ni medio año como alcalde de Francisco I. Madero y el Cabildo destituyó a uno de sus más cercanos colaboradores. Otro más renunció, según esto al no estar de acuerdo con el manejo y las decisiones que toma con el presupuesto municipal.



Aquí mismo le dimos cuenta sobre la destitución de David García Sanabria de la Contraloría Municipal. Fue con 12 votos del Cabildo, cinco del PRI, dos del PAN y cinco más de Morena, es decir, ni los regidores afines al Alcalde lo respaldaron.



El viernes renunció al cargo David González Rodríguez. Era el tesorero municipal, pero ya no quiere saber nada de la administración. Algo le pedía el Alcalde que hiciera y en lugar de negarse prefirió cortar por lo sano.



Domingo electoral



Este domingo fue de elecciones y el Instituto Electoral de Coahuila dijo presente en algunas entidades. Los consejeros electorales Karla Félix Neira y Juan Antonio Silva Espinosa acudieron a Quintana Roo como observadores electorales, al igual que como Juan Carlos Cisneros Ruiz lo hizo en Puebla. En aquella entidad también estuvo el secretario ejecutivo del organismo, Francisco Torres.