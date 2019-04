13 Abril 2019 04:10:00

Fraude en el Registro Civil

Una bomba está por estallar en la Dirección General del Registro Civil en Coahuila. La dependencia, a cargo de Dora Alicia de la Garza Villanueva, habría sido epicentro de un fraude nacional con actas de nacimiento falsificadas, para extranjeros que se hacen pasar por mexicanos. Los alcances del escándalo son de pronósticos reservados, pues, nos comentan, son varias las oficinas y dependencias públicas involucradas, de todos los niveles de gobierno.



La falsificación de actas de nacimiento, nos mencionan, sería a favor de extranjeros que se hacen pasar por mexicanos para participar en selecciones de distintas disciplinas deportivas.



La tercera de AMLO



La tercera visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Coahuila se concretará en mayo. Nos comentan que será una gira de un solo día por la zona fronteriza, en donde anunciará un programa de inversión en infraestructura, tanto carretera como urbana.



No hay fecha todavía, pero el Presidente de México estará entre la primera y la segunda semana de mayo en Piedras Negras y Acuña.



Será la tercera visita presidencial en la cuarta transformación. La primera fue en diciembre, en Torreón, días después de iniciar funciones. La segunda fue en Saltillo, el 24 de febrero, para encabezar la ceremonia por el Día del Ejército.







Se acabó el ayuno



Terminó el ayuno que inició el lunes el Alcalde de Allende, Antero Alvarado Saldívar, en protesta porque su municipio no es considerado fronterizo y quedó fuera del Programa de la Zona Libre de la Frontera, que puso en marcha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



A Alvarado no le pareció el trato disparejo, pues a 25 kilómetros se encuentra Nava y a partir de ahí empiezan las bondades del Gobierno federal, con los correspondientes beneficios fiscales y en el precio de distintos productos, especialmente las gasolinas.



Luego de que el jueves recibió la visita del superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, el edil decidió concluir la manifestación este viernes, pues quedaron en firme varios compromisos del representante del Gobierno federal.







Así sí…



Es difícil mover la línea fronteriza para meter a Allende en esta zona, pero sí se pueden conseguir estímulos fiscales extraordinarios para reducir el precio de los combustibles y evitar que los vecinos de Allende se trasladen a Nava o Piedras Negras, por gasolina menos cara, le dijo Reyes Flores a Antero



Alvarado.



Además, como parte de los compromisos del Gobierno federal, habrá reducción hasta de 50% en el costo de la energía eléctrica en Allende.



Así sí, le dijo el alcalde de Unidad Democrática al representante del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antero y Reyes Flores tienen cita el próximo martes en la Secretaría de Hacienda, para concretar los acuerdos y ver desde cuándo entran en vigor los beneficios.







De Pronnif a la ONU



Hay oportunidades profesionales que no se pueden dejar pasar y la que Yezka Garza Ramírez recibió es una de ellas. Es pionera en la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), pero este viernes cerró el ciclo luego de cinco años de permanencia, pues el lunes debe reportar para la Organización de Naciones Unidas.



Fue invitada y dijo que sí, al proyecto para la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que precisamente la ONU supervisa. La coahuilense reportará a la Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México.



Este viernes casi cerró el proceso de entrega de Pronnif, que por lo pronto está a cargo de un interinato.









En la frontera…



Los que se van a dejar ver este sábado en la frontera son Reyes Flores Hurtado y Armando Guadiana Tijerina. El superdelegado y el senador tienen agenda con el Alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza. Finalmente todos andan en el partido de moda y nos aseguran que hablan el mismo idioma.



Guadiana aprovechará la vuelta para inaugurar su casa de gestión en Piedras Negras, desde donde verá asuntos de la Región Norte y de la Cinco Manantiales.







La clave, en el carbón



Para darle oxígeno a la economía de la Región Carbonífera, la clave está en que la Comisión Federal de Electricidad aplique contratos multianuales con los carboneros. Lo anterior no es novedad, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido.



El que platicó este viernes sobre el tema, con productores de carbón y los dirigentes de las uniones Nacional y Mexicana de Productores de Carbón, fue el diputado Marcelo Torres Cofiño. La reunión fue en Sabinas.



El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local también estuvo en Acuña, en donde lo vieron platicar largo y tendido con el alcalde Roberto de los Santos, y el también legislador local, Emilio de Hoyos Montemayor, los dos emanados de las filas de UDC.