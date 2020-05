20 Mayo 2020 04:10:00

Frenan a restaurantes-bar

Muy atinado el municipio de Piedras Negras este inicio de semana, pues le puso freno a los bares disfrazados de restaurantes que pensaron que iban a “ganar pisada” o a abrir antes que su competencia y que ya incluso anunciaban toda una serie de promociones para atraer a los jóvenes a reunirse en sus antros…



Negocios que son bares, pero que aprovechan una laguna y permiso que tienen como restaurante-bar y por ello se pretendían montar en ese tipo de licencia para empezar a operar…



Rápido lugares como el Carranza, Botanero Gómez, BierBox y otros fueron notificados de que no podían abrir y en caso de que fuesen restaurantes que tuvieran bar, deberían mantener su área de bar cerrada al público y es que algunos ofrecen hasta desayunos, pero por la noche se convierten en antros o bares solamente…



Por lo pronto el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, va a traer muy supervisados a los inspectores para que también éstos no se pasen de la raya y quieran abusar de los comerciantes…



La apertura ya comenzó, pero no hay que excederse porque si por confiarse se generan nuevos brotes, de nada serviría el esfuerzo que ya se ha hecho si debemos retornar al cierre de establecimientos y al confinamiento total…





Eagle Pass, fuera de control



Mucho paseo a Cinco Manantiales, mucho paseo a Piedras Negras y ahí están las consecuencias, en Eagle Pass ya se acercan a los 100 casos positivos de Covid-19 y las autoridades preocupadas y más por ese hecho y han advertido que deberán fortalecerse las medidas para que el número de contagios no siga con esa tendencia…



Si los contagios crecen, mucha menor probabilidad habrá de que pronto se puedan abrir las fronteras para que los clientes del sur del río Bravo puedan retornar a los comercios…



La medida mantiene moribundos a muchos pequeños negocios, pero también a los grandes que viven de los clientes de Piedras Negras y otras ciudades de Coahuila…



Son ya nueve semanas sin clientes del sur y los negocios deben pagar renta, servicios, sueldos y más cosas que están dentro de su operación y hay que reconocer que la mayoría no está en la capacidad de soportar ese cierre temporal y al abrir lo que quieren es que retornen los clientes y no sólo los de Eagle Pass…



El juez David Saucedo ha insistido en que hay que cuidar las medidas, pero también que se reactiva ya la segunda etapa pasado mañana y hay que tener mucho cuidado para que la situación no se salga de control…





Beneficio a comerciantes de PN



Gasolineros, comercios al menudeo y de ropa, así como zapaterías son las más beneficiadas con este tema de la prolongación del cierre de la frontera en el sentido sur-norte…



Por ello el presidente de la Canaco de Piedras Negras, el abogado Carlos González, ha señalado que con la reapertura parcial de muchos de los comercios, estos deben aprovechar para atraer a los clientes, buscar el mejor servicio para que esos clientes que llegan de Piedras Negras se convenzan de comprar en el lado mexicano esos artículos que hoy no pueden comprar en Eagle Pass o San Antonio…



Son cuatro mil negocios de Piedras Negras que tienen ahora sí el mercado local cautivo, más los de Eagle Pass que sí pueden cruzar al sur del Bravo, lo que representa una ventaja para aprovechar y que la recuperación sea mucho más rápida…



Ojalá que tengan la habilidad para lograr ese beneficio por cuatro semanas más que se han decretado de cierre para la frontera y con ello beneficiarse en este reinicio o reapertura a una nueva realidad…





Saracho y los apoyos



De manera callada, pero constante, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, cuidando todas las medidas sanitarias y de sana distancia, supervisa el programa de entrega de apoyos denominado “La Mera, Mera”…



El secretario Saracho recorre el estado y se reúne con sus coordinadores o delegados de cada zona para verificar que no se falle precisamente en estos momentos en que las familias requieren más apoyos por los paros técnicos, por la falta de empleo y más en aquellas actividades de ingresos diarios, aquellos que viven al día…