Freno al covid en trabajo conjunto

Mucha actividad tuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme en su gira de trabajo por la frontera de Coahuila, en donde además de reunirse con el Subcomité de Salud Región Norte, se dio tiempo para programar un encuentro de trabajo con autoridades de Eagle Pass del nivel federal para lograr acuerdos en materia de prevención de contagios de Covid-19 y también para aportarle más trabajo coordinado y conjunto al tema de la seguridad…



Riquelme Solís señaló que se trata de que tanto del lado norteamericano como del lado mexicano que corresponde a Coahuila, se refleje esa gran coordinación y con ello las cifras de contagios disminuyan para que haya un horizonte más claro rumbo a la reactivación de ambas fronteras y que se reanuden los cruces en la nueva normalidad…



Señaló también que existe un gran espíritu de trabajo y colaboración con Aduanas que encabeza del lado texano Paul del Rincón…



LOS MÁS BUSCADOS EN TEXAS Y COAHUILA

También en dicha se reunión se habló a detalle del tema de la seguridad, en donde las autoridades de ambas fronteras acordaron establecer una lista de los más buscados, tanto por haber cometido delitos en Texas, como en Coahuila y así evitar que los delincuentes usen la contraparte fronteriza para ocultarse…



Sobre ese tema habló el alcalde Claudio Bres, quien ha sido claro en el sentido de que la colaboración servirá para que una vez que se cumpla la captura de un objetivo, éste sea entregado entre fiscalías o entre autoridades estatales y federales…



Con los acuerdos se establece también que la información se comparta y con ello esperar mejores resultados con agencias como US Marshals, Patrulla Fronteriza, Aduanas y las policías locales y del condado de Maverick…



El fiscal Gerardo Márquez Guevara, quien fue acompañado de los delegados de esta Región Norte de Coahuila, también fue claro en señalar que este trabajo servirá para de manera más puntual tener una coordinación y que ello sea muestra de la fortaleza de las agencias de seguridad en esta zona ante cualquier intento de surgimiento de la delincuencia y evitar que se oculten al norte o sur de la frontera…



LAS ESCUELAS Y LAS GRADUACIONES



Quienes en breve comenzarán a recibir reclamos, son los encargados del tema educativo en cada región…



Y es que por ejemplo, en la zona de Piedras Negras y Cinco Manantiales, los padres de familia de aquellos estudiantes que cambiaban de nivel educativo, es decir, de secundaria a preparatoria o de primaria a secundaria, desde inicio de año organizaban y pagaban cuotas para la fiesta de graduación…



Aunque ya se sabía en abril que ya no habría graduaciones tumultuosas, los directores o comités que organizaban los eventos pagaron anticipos, mismos que los dueños de salones, banquetes y otros complementos de esas fiestas ya no podrán reembolsar…



Por ello no duden que el profesor Arón Rodríguez de Lara, director de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación, comience a recibir quejas y denuncias contra directores…



Algunos sí habrán perdido el dinero en el pago de anticipos, pero otros quién sabe, por ello los reclamos de los papás que ya inician…



SIGUEN MUERTES POR COVID EN EAGLE PASS



La preocupación crece en Eagle Pass-Maverick, con un nuevo fallecimiento por coronavirus que ocurrió ayer y los 13 que se han sumado esta semana para alcanzar 133 contagios positivos…



Por ello es que se requiere que la población entienda la recomendación de reducir la movilidad, de quedarse en casa, de salir para lo esencial, porque de otra manera los casos continuarán en aumento y con ello en riesgo la reactivación total de la economía…



Son muchos casos, si consideramos que es una población de 90 mil habitantes y por ello es que el alcalde Luis Sifuentes debe apegarse a un diseño de una campaña local, para locales y que la entiendan los residentes de Eagle Pass para que la población se tranquilice y los efectos económicos y de salud no rebasen a la capacidad de esta frontera…



De paso este tema debe preocupar a Piedras Negras, porque miles de esos habitantes de Eagle Pass duermen del lado mexicano y cada día de madrugada van a trabajar a empresas o actividades del otro lado…



El Covid-19 avanza en Eagle Pass y no se necesita que haya más muertes o se sature el pueblo en su escasa infraestructura para apretar en las campañas y recomendaciones…