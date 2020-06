09 Junio 2020 04:10:00

Frenó pandemia juicio a homicida de Purón

Dos años han transcurrido desde el cruel asesinato de nuestro amigo Fernando Purón, al salir de la UAdeC, aquella noche del 8 de junio del 2018…



A pesar de que en prisión se encuentran dos de los responsables, aún falta el arresto de Ignacio Arámbula, el presunto autor intelectual de este asesinato sigue prófugo, escondido, muy probablemente en la sierra de Jalisco, Michoacán o Guerrero…



Otra cosa que aún no conocemos y que a muchos nos causa intriga, es el que se sepa el porqué de ese acto cruel, cobarde, de odio, que le quitó la vida al entonces candidato a la diputación federal por el distrito uno…



Esto no ha sido posible, pues aunque uno de los Arámbula está en el Cereso de Piedras Negras, donde ya tiene unos meses, desde el 20 de enero del presente año, todo el asunto de la pandemia del coronavirus ha frenado las audiencias y que el juicio avance…



Ya se acercan los tiempos para que haya más información, más datos, se conozca más de lo que orilló a los Arámbula a asesinar a quien dedicó su vida y acciones, a trabajar por Piedras Negras…



Precisamente esta semana previa al segundo año de ese cobarde asesinato, es que los abogados de los Arámbula han visitado Piedras Negras, han pretendido tener foro en algunos medios de comunicación pero se arrepienten al contestarles las llamadas…



La semana pasada precisamente, ocurrió eso en dos ocasiones y no hubo voz al otro lado del teléfono cuando una persona identificada como Adolfo Estrada, y quien dijo ser abogado de Érick Arámbula buscó comunicación con nuestro director editorial, pero repentinamente se arrepintió y colgó…





Nada definido en reapertura de puentes



Ayer como un rumor sin sustento, se difundió el reporte de que para el 22 de junio se abrirían los cruces internacionales hacia Texas desde México para extranjeros, lo cual provocó que muchas personas cuestionaran si era cierto, si ya había fecha y si se podría ya pasar a Estados Unidos de compras o visita…



Rápidamente el jefe de Aduanas de Eagle Pass, Paúl del Rincón, desmintió tal situación y dijo que eso lo informará en su caso y cuando ya sea certero, el propio jefe de Seguridad Interior de Estados Unidos…



La realidad es que lo que vive el comercio de Eagle Pass y de muchas otras ciudades fronterizas norteamericanas es una crisis mortal, muchos de los negocios simplemente han cerrado por este muro virtual que ahora sí Estados Unidos ha aplicado a los mexicanos…



No dudemos que en los próximos días esa fecha se aplace de nueva cuenta, por el hecho de que la pandemia del coronavirus en México está en su apogeo, en la cresta, en su punta máxima y no se ve para cuando inicie el declive…



Por lo pronto, solo los cruces esenciales, sobre todo aquellos en materia de medicina, comercio exterior y situaciones que puedan generar acciones que sean de urgencia y justificadas para no residentes y también no nacionales norteamericanos…





Crueldad animal en Acuña



Donde los protectores de los animales, asociaciones civiles y otras instancias quieren acción es en Acuña, donde una funcionaria de filiación panista que colabora en la administración como directora del Instituto de la Mujer, identificada como Anel Nava, dio muerte mediante envenenamiento a dos gatos, mascotas de un vecino lo que generó reacciones a nivel estatal…



La funcionaria presuntamente se molestaba porque el afectado tiene muchas mascotas y estas deambulan por las casas o viviendas contiguas y por ello las castigó con alimento envenenado…



El asunto fue colgado en redes sociales y ahora la Fiscalía del Estado ya tiene una denuncia en el escritorio del delegado Mario Castro, misma que seguramente procederá…



En Piedras Negras hace un año una situación similar de denuncia de maltrato animal causó revuelo internacional y hoy el acusado está prófugo, viviendo al amparo de un trabajo en CFE que le permite cambiarse de plaza, sin responder a una situación que ocurrió en la colonia SUTERM…





Lo importante es la ocupación hospitalaria



Algo en lo que poco a poco se deberá acostumbrar la población es a que haya casos positivos de coronavirus, porque conforme se hagan más exámenes por el aumento de la capacidad, será común que se registren más casos, porque ahora lo importante será ver la capacidad hospitalaria que se tiene y en base a eso tomar decisiones…



Por ello no duden que en Piedras Negras y la Región Norte se tenga una capacidad hospitalaria cercana a las 100 camas y si consideramos que tenemos menos de 10 personas hospitalizadas por Covid-19, el porcentaje es manejable…



Hoy el secretario de Salud, Roberto Bernal, deberá de informar más también sobre esa capacidad y también insistir en que deberemos de cuidar más nuestra salud hasta que las condiciones de la enfermedad cambien con una vacuna…