20 Junio 2020 04:10:00

Frente electoral

La Alianza de Gobernadores, en la que participan mandatarios norteños, del sur y del Bajío podría ir más allá de reclamar mejor trato presupuestal y condiciones fiscales.



En la reunión del viernes en Monterrey, con “El Bronco” Jaime Rodríguez Calderón como anfitrión, se deslizó y nadie le hizo gestos a la posibilidad de trascender sus acuerdos y el frente común al próximo año, cuando entre otras elecciones se concretarán las intermedias en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.



La idea, trascendió, es hacer frente común para impedir alguna mayoría, en este caso legislativa, que dé libertad a todo tipo de desplantes y decisiones erróneas.





Alianza crece



La Alianza integrada por los gobernadores Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez, Nuevo León; Francisco Javier García, Tamaulipas; José Rosas Aispuro, Durango; Silvano Aureoles, Michoacán; Jalisco, Enrique Alfaro; Colima, José Ignacio Peralta y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato.



A los ocho se podrían sumar otros mandatarios de las zonas Sur y Bajío. Y cómo andará la relación del Gobierno federal con los estados, que hasta uno de Morena empezó a coquetear con la posibilidad de incorporarse al bloque. ¿Se imagina? Ardería Troya.





Tintes políticos



La decisión de la 4T y la Comisión Federal de Electricidad, de Manuel Barlett, para cancelar los contratos de compra de carbón a las empresas de Grupo Acerero del Norte, decisión que significará el reajuste de más de 2 mil 500 trabajadores sindicalizados y de confianza, tiene tintes políticos y de acuerdo con los enterados, no hay otra explicación más que el pleito del presidente López Obrador con el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.



Lo que viene es el colapso económico. La verdad es que no midieron las consecuencias del pleito y el problema ahora es la pérdida de empleos, más allá del futuro político del empresario.





Una tras otra



En las regiones Centro y Carbonífera, donde Monclova, con Alfredo Paredes López, es pieza clave para el desarrollo económico, no olvidarán el viernes como la fecha en que el Gobierno federal les dio el tiro de gracia.



A 18 meses meses del inicio de la 4T en el Gobierno, a Coahuila le ha ido muy mal y autoridades como el gobernador Riquelme Solís ha tenido que sortear con la escalada de disparates.



En el caso de la Federación hacia Coahuila, ha sido una tras otra.





Estuvo Manolo



Como lo anticipamos, en el encuentro del viernes de la Alianza de Gobernadores, Manolo Jiménez tuvo asiento en la mesa principal, pues habló en representación de los alcaldes de los ocho estados que integran el frente.



La idea era conocer las estrategias que desde lo local se impulsan para cuidar la reactivación económica y atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el Alcalde de Saltillo dio pormenores de todo.



Los indicadores de esta capital son ejemplo de lo que se debe hacer para evitar que el virus sobrepase a las autoridades y a la sociedad y las acciones para garantizar el retorno a la normalidad, pero con orden y salud.





Prioridades



Si hay un proyecto en ls prioridades del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, es el del Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico en Viesca y el viernes cerró semana con una reunión virtual con investigadores de ese organismo y del Centro de Investigación para la Conservación de la Biodiversidad y el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias de la propia UAdeC. De seguro van a salir cosas buenas.





No quedó claro



Viene la reapertura de los templos y en el caso de la Iglesia católica, el obispo Raúl Vera se reportó listo para implementar protocolos sanitarios. De entrada, no habrá acceso para menores de 13 años, ni para adultos de más de 65 años. La medida no gustó en ese sector de la población, en donde se encuentra buena parte de la feligresía.



Tampoco quedó claro qué va a pasar con los sacerdotes más longevos. ¿Ellos sí tendrán acceso a las parroquias para oficiar misa? El propio obispo Raúl Vera este domingo cumplirá 75 años de vida.