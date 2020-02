04 Febrero 2020 04:10:00

Fuego amigo

En círculos internos del Partido Acción Nacional circulan documentos sobre las denuncias por corrupción y peculado vigentes en la Fiscalía General del Estado en contra de Isidro López Villarreal. Se trata, nos aseguran, de un claro caso de fuego amigo en contra del exalcalde de Saltillo, quien no le hace gestos a la posibilidad de buscar competir por un asiento en la próxima Legislatura estatal.



Pero mientras los panistas descifran el origen del golpeteo, el quebranto detectado por las autoridades en el periodo 2014-2017, es decir, cuando Chilo estuvo al frente del Ayuntamiento, rebasa los 386.5 millones.



El exalcalde, quien cumplió la inhabilitación del servicio público por tres meses impuesta en septiembre por el Tribunal de Justicia Administrativa, tiene señalamientos por ejercicio indebido, incumplimiento y abandono de funciones; peculado y negociación ilícita, más lo que se acumule.



Dar el ancho



Que en el alto mando de la Fiscalía General del Estado, en donde manda el penalista Gerardo Márquez Guevara, apuestan doble a sencillo a que ante los rumores sobre la eventual salida de José Ángel Herrera, de la Fiscalía para Desaparecidos, en realidad estamos ante otro caso de fuego aliado, atizado desde el interior de la propia institución.



Según esto hay funcionarios de la propia Fiscalía incómodos con el desempeño de Herrera y hasta dejaron ser a quienes el pasado fin de semana se manifestaron en su contra, en el marco de un evento de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.



Los disparos vienen desde el mismo bando y, nos aseguran, el origen está plenamente identificado y en breve habrá reacciones al respecto. Veremos. Lo cierto es que no cualquiera da el ancho en un área como la Fiscalía de Desaparecidos.



Aquí anda



Entre tanto, cobra fuerza la versión en torno a que Yezka Garza Ramírez, tiene prácticamente en la bolsa el nombramiento de fiscal especializada en la bolsa y es cuestión de días para que se oficialice su regreso a la Administración estatal.



De hecho, hay quienes aseguran que la extitular de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), en donde ahora despacha la monclovense Leticia Sánchez, dejó el encargo que tenía en la Organización de Naciones Unidas y está de regreso en Coahuila, en concreto en Saltillo, donde estaría residiendo.



Hasta ahora todo es rumor y lo único cierto es que si en la Fiscalía General del Estado hay un área difícil de sobrellevar, es precisamente el área para investigar la desaparición de personas y atender a las víctimas de ese delito y a sus familias.



En Miami



Dividió opiniones el senador Armando Guadiana Tijerina, al publicar en sus redes sociales la fotografía en uno de los palcos del Hard Rock Stadium durante el Super Bowl 54 que el domingo protagonizaron los Jefes de Kansas City y 49ers de San Francisco.



Los fans del presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Senadores le aplaudieron y hasta felicitaron, pero sus malquerientes se le fueron a la yugular aprovecharon para reclamarle que así como se aplica en los viajes de placer, lo haga para traer beneficios concretos para los coahuilenses.



El caso es que Guadiana, quien esta vez no apareció con su tradicional tejana, sino con una gorra de los “Jefes”, ahora campeones de la NFL, al lado de otro aficionado, es fanático de los eventos de clase mundial y, eso sí, acude con recursos propios.



Viajes a China



Jaime Guerra Pérez, para más señas titular de la Secretaría de Economía en Coahuila, asegura que no hay situaciones de crisis o por lo menos preocupación en el sector industrial por la crisis mundial por el coronavirus, pero a manera de precaución hay empresas coahuilenses que cancelaron los viajes de sus empleados a China.



Hasta ahora las medidas de prevención vienen del sector privado, pues el oficial, es decir el Gobierno federal, parece seguir a la distancia el desarrollo de la pandemia. En ventanas internacionales de México, como el aeropuerto de Monterrey, ni siquiera hay módulos para revisar el arribo de pasajeros de vuelos provenientes del lejano Oriente.



Los malpensados ya especulan y advierten que en la 4T hay quienes le apuestan al brote de los primeros casos para que la atención nacional se concentre en ello. Nada más alejado que eso. Sería demasiado perverso.



De festejo



Esta semana andarán de festejo en la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila. El viernes festejan su aniversario número cinco y lo harán como mejor saben, es decir, un encuentro académico en donde van a coincidir la directora de la institución, Irena Spigno; el director fundador y ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luis Efrén Ríos Vega y el anfitrión, el rector Salvador Hernández Vélez.



El exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Nava Gomar y el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossio Díaz, aceptaron la invitación de Spigno y vendrán a hablar sobre los retos que implica la reforma vigente al Sistema de Justicia Federal. El encuentro será en la Infoteca Central del Campus Arteaga de la UAdeC.