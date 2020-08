02 Agosto 2020 04:10:00

Fuego (no tan) amigo

Que la sacada al balcón del senador Armando Guadiana Tijerina vino de la propia 4T. El fuego amigo respecto al conflicto de interés que lo envuelve como presidente de la Comisión de Energía en el Senado y los contratos de compraventa de carbón, está identificado desde la Comisión Federal de Electricidad, en donde manda Manuel Bartlett Díaz.



Su relación personal y familiar con por lo menos cuatro empresas beneficiadas con los nuevos contratos de la CFE fue ventilada justo en vísperas de que se resuelvan los convenios de compraventa y para propios y extraños, queda claro que la información que lo involucra provino de adentro. ¿De dónde más?







Palo dado…



Dice la voz popular que “Palo dado, ni Dios lo quita” y Guadiana intentó reaccionar demasiado tarde a la información respecto a las empresas de su familia beneficiadas con contratos de carbón con la CFE.



Según él, es tan buen legislador que a diario se rasga el sombrero y la guayabera para gestionar beneficios, como agua potable para los laguneros o infraestructura urbana para el resto de la población.



Desde su propia perspectiva resultó tan buen legislador y gestor, que en una de esas a ver si no sale con que la ciudadanía coahuilense no lo merece.







Lo premian



La sospecha de profesores adheridos a la Sección 5 del SNTE, empieza a tomar forma.



Como lo anticipamos en Palacio Rosa, hay rumores de que el excoordinador del defraudado Fondo de Ahorro, Antonio Rivas, consiguió acomodo con una plaza magisterial en General Cepeda y las versiones, nos aseguran, están muy cerca de la realidad.



Según esto, el excolaborador y después principal detractor de José Luis Ponce Grimaldo en la Sección 5, habría sido premiado como auxiliar de la Inspección regional, en la exvilla de Patos. Y eso que todavía están abiertas las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.







Modelo preventivo



Es cuestión de días para la firma de un convenio entre el Gobierno del Estado, el Sistema de Seguridad Social y los 38 gobiernos municipales para ir por un modelo de acción preventivo que permita reorientar el sector salud en la atención de padecimientos que nada tengan que ver con Covid-19, como la hepatitis C.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, que preside Roberto Bernal Gómez, la idea es convertir a Coahuila en uno de los primeros estados en el país en erradicar esta enfermedad y levantar bandera blanca.







Se les cayó



Para las elecciones de diputados locales, de último minuto se cayó la alianza Morena-Unidad Democrática de Coahuila, porque luego de pensarlo detenidamente los udecistas cayeron en la cuenta de que la marca de Morena, con la serie de problemas internos y el desgaste permanente de la imagen presidencial, le restaría votos y los metería en problemas para mantener el registro como partido estatal y buscar mantenerse vigente y como protagonista en el Poder Legislativo estatal.





Dos candidaturas



Pero en las elecciones de alcaldes del próximo año, hay quienes apuestan doble a sencillo a que Morena irá en alianza con UDC, el Partido Verde Ecologista de México y lo que el Partido del Trabajo, o lo que en Coahuila quede de estos dos últimos organismos.



Hay versiones de que la condición de UDC para Morena es amarrar las candidaturas de los ahora diputados Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor y Zulmma Verenice Guerrero Cázares, para las presidencias municipales de Acuña y Sabinas. ¿Será?







Que ni volteen



Para acá, ni volteen, dijo el diputado federal coahuilense, José Angel Pérez Hernández, cuando representantes de la bancada del Partido del Trabajo se le acercaron para explorar la posibilidad de brincar a su rebaño desde la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social.



Ahora se sabe que los petistas ofrecieron hasta 5 millones de pesos a los legisladores del PES que convencieron para sumarse a su grupo parlamentario, en un intento por rebasar en número al del PRI y amarrar la Junta de Coordinación Política.



José Ángel, o “El Arre”, como lo llaman sus fans, dejó en claro que no todos los legisladores están cortados con la misma tijera.