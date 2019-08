20 Agosto 2019 04:10:00

¡Fuera máscaras!

Con mesura, pero Jericó Abramo Masso, anticipó la posibilidad de buscar una diputación local en la contienda del próximo año. La exclusiva fue durante una entrevista para Tele Zócalo Matutino, en Tele Saltillo, con el contador público Francisco Juaristi Santos.



“Fuera máscaras; sin rollo mareador; claro que es un honor estar en una boleta; claro que es un honor desde el escaño público electoral poder servir a los saltillenses; claro que siempre uno aspira a servir de forma seria y responsable y es un reto electoral; para mí es un gran honor”, señaló.



El proceso de elecciones arrancará el 1 de enero y los motores de quienes aspiran, se empezaron a encender… Con trayectoria ganadora, como Alcalde de Saltillo y dos veces Diputado federal, el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial se sinceró.





A terreno difícil



Por cierto, por su perfil y la facilidad para llegar a la gente hay quienes apuestan doble a sencillo a que Jericó Abramo Masso será candidato del PRI a diputado local por el Distrito que comprende las colonias de la zona norte de Saltillo. Se trata del Distrito electoral 14, el terreno más complicado para los priistas y por lo tanto ven en el exdiputado federal la posibilidad de ganar.



Si fuera el caso, Jericó se enfrentaría en la boleta electoral al diputado local Juan Carlos Guerra, siempre y cuando a este último en el Partido Acción Nacional lo dejen ir a buscar la reelección… Falta poco para las definiciones.





Van por ‘chocolates’



Y justo en vísperas del proceso electoral, el superdelegado en Coahuila dio a conocer que más temprano que tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmará el decreto para regularizar alrededor de 100 mil vehículos “chocolate” que circulan por Coahuila. La mayor parte de las unidades están en las regiones Centro y Laguna y cuando se haga, el tabasqueño le pondrá palomita a uno de sus compromisos de campaña.



De seguro habrá debate, porque en Saltillo y la Región Sureste, el de los carros “chuecos” es tema tabú. Resulta que acá se fabrican miles de vehículos para el mercado nacional y estadunidense, y los empresarios no ven congruente que se nacionalicen unidades ingresadas a través del contrabando. Competencia desleal, le llaman.





No piden colaboración



Hasta ahora es más el ruido que las nueces. La Fiscalía General de la República ni siquiera volteó a ver la residencia que Rosario Robles Berlanga supuestamente tiene en Torreón. Allá mismo arrancó semana el penalista Gerardo Márquez Guevara, para más señas, titular de la Fiscalía General del Estado y aseguró que al menos hasta entonces, la FGR de Alejandro Gertz Manero no solicitó colaboración para alguna diligencia.



Y para que no digan que luego se hace de la vista gorda, el fiscal coahuilense aseguró que están preparados para ayudar en lo que la FGR pida.





Presenta informe



Y de laguneros hablando, el que presentó resumido informe de actividades fue el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez y lo hizo a través de las plataformas en que más leen los universitarios, es decir, redes sociales y WhatsApp.



Resulta que Chava cumplió el lunes año y medio desde que fue electo por la comunidad universitaria como Rector y optó por dar a conocer información sobre lo hecho desde entonces. Nadie se lo pidió y tampoco está obligado a hacer, de ahí que más de un Lobo le agradeció el gesto.





Coahuila, en Parapanamericanos



Dos serán los representantes de Coahuila en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, en Perú. Se trata de Lucía Fernanda Muro Padilla y Gabriel Niño Arellano.



Los dos atletas son parte de la Delegación mexicana que asistirá a la justa internacional y van con todo para participar en en la disciplina de paratletismo, en donde se esperan buenos resultados.



Los deportistas coahuilenses que vieron acción en los Panamericanos convencionales de Lima 2019, tuvieron destacada actuación, por lo que las expectativas son altas en torno a que Lucía Fernanda, como Gabriel destaquen en sus respectivas pruebas.





A la menor crisis…



El que se volvió ojo de hormiga fue Armando Guadiana Tijerina, para más señas, senador y presidente de la Comisión de Energía en la Cámara alta. El lunes hubo encontronazo en la bancada de Morena y el legislador coahuilense ni se asomó.



Al parecer le pidieron definirse entre el capitalino Martí Batres Guadarrama y el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, quienes se disputan el todo por el todo en el Senado.



La última aparición en público del también empresario carbonero fue el pasado viernes, durante un desayuno con integrantes de la dirigencia nacional de Coparmex, al cual acudió como invitado. Los malpensados dicen que a la menor crisis, el legislador de bigote y sombrero se repliega para el cálculo de daños.