Funestas estadísticas

Buen día. Cincuenta y cuatro nuevos casos de coronavirus se registraron ayer en Monclova y desafortunadamente esa cantidad se multiplicará, así que alto riesgo que en las próximas fechas continúe la racha imparable de infectados, además se reportaron 6 defunciones.



Las autoridades locales únicamente están enfocadas a las grandes tiendas y bancos, pero olvidan a desadaptados que muy probablemente circulan con su virus por todas las calles de Monclova, lo mismos empleados de pequeños negocios incluyendo callejeros sin cubre boca, ¿cómo sabemos, quién garantiza que no están infectados, y que no esparcen el veneno por todos lados?.



Esos 54 contagios nuevos detectados ayer fácilmente serán 200 en las próximas horas, y de acuerdo a estadísticas de autoridades competentes entre el 8 por ciento y 10 por ciento de los infectados fallece, los numeritos en Monclova ilustran perfectamente ese dato.



Cero tolerancia



Dicen algunos que se requieren multas a desadaptados e irresponsables porque a casi medio año de pandemia y pese a intenso bombardeo de publicidad por todos lados, ni así les cae el veinte, además la ignorancia no exime la irresponsabilidad, amas de casa con sus niños por las céntricas calles sin absolutamente ninguna protección.



Las autoridades no estarían dispuestas a infracciones hacia irresponsables porque tal vez temen que la gente vote en contra de ellos en las elecciones del 18 de octubre, donde a propósito hay candidatos a diputaciones locales que válgame, circulan en calles tocando puertas, pero hasta que no se les aparezca el diablo van a reflexionar.



No revisan campañas



Alto riesgo de contagio, pero además de que en las casas no les abran las puertas, cuando el censo 2020 muchos visitadores resultaron contagiados y perdieron la vida por la movilidad y contacto todo el día con gente.



Peor aún el caso de los asintomáticos que por no presentar síntomas no saben que están enfermos, transmiten la enfermedad a gente inocente porque se les hace fácil circular sin cubre boca y acercarse mucho, luego vienen las consecuencias, en fin, esto se pone cada vez peor y 54 contagios en un solo día en una ciudad pequeña como Monclova son bastantes, más la multiplicación correspondiente.



Dicen que de todas formas quieren llevar a cabo las elecciones en las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático para renovar el bloque ñB- y luego la Convención Nacional Ordinaria, ayer por cierto los trabajadores telefonistas de todo el país acudieron a las urnas, y obviamente para reelegir a Francisco Hernández Juárez quien ya tiene más de 40 años en el cargo.



José Luis Carrizales alias La Boya es un trabajador de Embarques del BOF 2 de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, militante de Grupo Amarillo de la Sección 288 y dicen que acaba de enlistar a 30 nuevos agremiados en esas filas, de tal forma que el Amarillo estaría creciendo en membresía en momentos muy difíciles por todos lados en economía, en empleos, en salud, y todo un catálogo de calamidades.



Daño irreparable



Miles de empleos se desmoronaron en Monclova, y otros penden de un hilo, la podredumbre de la Cuarta Corrupción oscureció vidas después que hizo pedazos la economía local con el boquete de 350 millones de dólares a AHMSA en mayo 27 de 2019.



Posteriormente no conforme ordenaron la masacre y desaparición contra Minera Carbonífera Río Escondido, y con sus extorsiones de cobro de piso por 200 millones de dólares, por supuesto que se complicaría la fusión de la acerera local con Grupo Villacero sepultando de plano a miles de familias de Monclova.



Hace 3 años los prianistas de Morena designaron un priista de candidato a diputado local en Monclova, y ahora a un panista, lo más probable es que en su momento alguien de los Moreira sea su candidato a la gubernatura.



Hasta mañana