14 Marzo 2019 04:10:00

Galleros y el gobernador

CRIADORES DE AVES DE COMBATE, galleros de los Cinco Manantiales, así como varias alcaldesas llegaron al aeropuerto de Piedras Negras con el interés de reunirse con el gobernador Miguel Ángel Riquelme para solicitarle a la Segob estatal que les permita la realización de peleas de gallos…



ARGUMENTAN QUE ESA ACTIVIDAD que se realiza en decenas de granjas y ranchos de la región, da empleo a cientos de familias y es un área de oportunidad para las granjas en donde incluso se exportan a otros estados las aves de combate…



LOS GALLEROS LLEGARON AL aeropuerto y se metieron a la reunión ahí en la sala de juntas del aeropuerto, en donde luego de una hora concluyeron el encuentro y se hizo la petición…



EL GOBERNADOR LES SEÑALó QUE se revisará el tema en base a esos argumentos…



SIN DUDA QUE ES un asunto delicado, que se mezcló como muchas otras actividades con la delincuencia y por ello es que la autoridad no quiere que esa posibilidad retorne al permitir esas actividades…



ANTE ELLO, NO DUDEN que algunos, como el exalcalde Reynaldo Tapia de Allende y el exalcalde de Morelos, Juan Gabriel Garza, ya anden por debajo del agua organizando peleas clandestinas o en donde arreglan con autoridades policiacas para que no los visiten en los palenques cuando estos se encuentran llenos de personas…



LOS DERBiS Sí SE ORGANIZAN y el premio para el ganador incluso ha llegado a un millón de pesos, sólo que allá en Saltillo nadie se da por enterado…



III



DONDE PARECE QUE SE revivirá la actividad o existe incluso una posibilidad de que la modernidad llegue, es en la zona de tolerancia de Piedras Negras…



Y ES QUE A DECIR de algunos locatarios, dueños de cantinas y tugurios de ese sector, ha habido diálogo de sus dirigentes donde se solicita la apertura las 24 horas de los bares y cantinas que así lo decidan en esa parte de la ciudad…



AL PARECER LA COSA va por buen camino y se habla incluso de que antes de que se haga un anuncio de ese tipo, el sector de la vida nocturna deberá ser repavimentado, con alumbrado público nuevo y con una nueva entrada y caseta de Policía Municipal…



POr LO PRONTO LOS REPRESENTANTES de los locatarios se han reunido y buscado al secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, con quien gestionan que les den oportunidad de que el horario sea más amplio…



CON ESTO, SIN DUDA, se lograría quitar presión y la prostitución clandestina de la calle Zaragoza en la zona centro de la ciudad, pero falta que el proyecto camine y la solicitud tenga respuesta…



III



DONDE SE TRABAJA PARA DISEÑAR estrategias que permitan a los siete pueblos mágicos y a las OCVs impulsar el turismo, es en la secretaría del ramo a cargo de Lupita Oyervides…



AYER LA SECRETARIA DE TURISMO se reunió con las titulares de las oficinas de OCVs en Saltillo para plantear estrategias y programas para que esta actividad se mantenga en los niveles del año 2018 o mejore…



EVENTOS HABRá Y MUCHOS en todo el estado para que los visitantes lleguen en mayor cuantía a Coahuila y prueba de ello es el que ayer comenzó en Saltillo, con la expo de la capital del estado…



III



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME estuvo en gira de trabajo por Nava y Villa Unión, en donde inauguró obras de pavimentación y sin duda les dará todo el apoyo e impulso a que estos municipios se desarrollen…



EN NAVA EL GOBERNADOR entregó obra de pavimentación en beneficio de la colonia Lázaro Cárdenas y sin duda fueron cientos de familias las beneficiadas al eliminar las calles de tierra y la problemática por lluvias…



EL ALCALDE SERGIO VELÁZQUEZ Vázquez reconoció el apoyo del gobernador y también destacó el avance que se logra en el nivel de bienestar de los habitantes de esa zona…



NAVA ES UN MUNICIPIO de mucho empuje industrial y por ende el tener mejores sectores urbanos le genera también más competitividad, para que quienes viven en Nava no emigren hacia otros municipios como Piedras Negras sólo por cercanía y comodidad…