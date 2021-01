26 Enero 2021 03:10:00

Gandalla dos

En la aplicación de la vacuna antiCovid siguen los vivillos recibiendo la inmunidad sin que sean de la primera línea de batalla contra la enfermedad, eso sí, se les identifica por ser funcionarios públicos ... del PRI y de Frontera.



Enrique Guajardo Aranda, director de Desarrollo Social en Frontera, fue fotografiado haciendo turno para la aplicación de la vacuna ayer, no faltó quién lo identificara y circuló la fotografía acusado de “gandalla”.



Doctor no es, se dedica al negocio de sanitizar y bueno alguna influencia le da ser funcionario municipal para recibir la inoculación.



El balconeo seguirá porque aún no toca vacunar a población abierta, y si alcaldes, el Gobernador es más, ni el Presidente de la República se han vacunado, ¿por qué otros lo hacen?.



Volverán a aulas



Con la autorización, verbal por cierto, de que Gobernadores e Iniciativa Privada compren vacunas antiCovid, el Gobernador Miguel Ángel Riquelme planea el regreso a los salones en el segundo semestre del año.



Se tiene que aprender a vivir con las medidas sanitarias, recuperar la normalidad porque el virus llegó para quedarse, así que MARS insiste en la compra de vacunas.



En Torreón, en reunión con el Subcomité, reportó descenso en la ocupación hospitalaria que de mantenerse se abandonaría el semáforo rojo.



De 500 uno



Vaya rarezas o casualidades políticas que de 500 diputados federales de la Cámara, sólo uno del PT, antes de la izquierda, Mauricio Alonso Toledo, del lado Sur del país, es investigado por enriquecimiento ilícito a petición de la FGR.



Le echaron una hojeada a su declaración patrimonial y encontraron incongruencias entre lo que gana y lo que tiene.



¿Qué cosas, verdad?, los mexicanos saben de más de 10 diputados con enriquecimiento ilícito y la Fiscalía General de la República uno, ¡vaya tino!.



Tornero



Visita de fin de semana para recorrer diversos municipios, hablar con suspirantes y calmar las ansias locas de los que quieren imponer candidatos por encima de quien manda en el PT.



Rogelio Tornero estuvo en Monclova y Frontera, dicen le explicó cuál es el plan, la encuesta que hicieron en México, los acuerdos de Morena-PT-UDC en Coahuila y el reparto, pero sobre todo cómo se decide.



Para que Apolonio De la Cruz, de los suspirantes más aguerridos, dijera “le damos, esto es política, unidos ganamos aunque otros lo ven como negocio”, quiere decir que Tornero puso los puntos sobre la íes. ¿Alguna duda? última palabra.



División



Como suele suceder en el último año de administración municipal, que empieza con el tradición saludo “Menos días”, las simpatías bajan para el que manda y empiezan a encontrarle defectos, viejos resentimientos y a brincar de barco.



En la Presidencia Municipal de Monclova los panistas intentan salvar su lugar en la nómina, no están seguros de que el candidato pueda ganar, pero por ahora es lo único que tienen.



Un grupo reducido de directores se mantiene fiel al líder, el resto aprovecha el ingreso de los últimos meses, abandonaron el barco.



El control político deberá tenerlo el dirigente municipal del PAN, Erick Ramos, pero no se ocupó ni preocupó.



La desbandada inició, la división entre las fuerzas políticas es evidente, no hay cabeza de grupo ni operador que sume, cada quien jala para su peculio. El PRI jura que recupera.