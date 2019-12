15 Diciembre 2019 04:09:00

García Luna y la génesis de los 2 mil 796 homicidios y 543 desaparecidos en Torreón

Malos días para ser panista en Coahuila y particularmente de La Laguna. Si en 2012 Torreón fue catalogada como la quinta ciudad más peligrosa del mundo como consecuencia de una guerra paramilitar por el control del municipio, y aquello a finales de 2019 parecía ya un capítulo cerrado, la detención de Genaro García Luna el 9 de diciembre, vino a remover sucesos históricos anteriormente desestimados.



El exdirector de la Agencia Federal de Investigación durante la presidencia de Vicente Fox (2001-2005) y exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) espera en una prisión de Dallas, Texas la audiencia del próximo martes 17 de diciembre ante la Corte Federal donde le será confirmada su detención provisional para luego ser trasladado a Nueva York y juzgado por quien condenó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua en Brooklyn.



Como se publicó en este mismo espacio el miércoles, las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su contra constituyen la evidencia legal más relevante de la narcopolítica en México. Y aquí es donde Coahuila entra en la ecuación.



Jesús Lemus, periodista internado en el penal federal de Jalisco (2008) –absuelto en 2011– cronicó en su libro Los Malditos 2: el último infierno (Mis historias negras desde Puente Grande), narraciones de su convivencia con los criminales considerados más peligrosos de México. Entre ellos Sergio Villarreal, “El Grande”. Las revelaciones no tienen intención de modificar una sentencia ineludible como sería el caso de un testimonio ante un juez, ni de generar una percepción artificial en la opinión pública como sería el caso de una entrevista o filtración a los medios de comunicación. Se trata de historias que buscan, en todo caso, presumir hazañas delincuenciales ante compañeros de celda en la soledad de la reclusión y el aislamiento. Un confesionario colectivo. Ahí radica su valor.



Por supuesto: habrá quien desestime los dichos de un presidiario por su condición, como si la pérdida de libertad y derechos políticos implicase también una pérdida de credibilidad. A continuación, sin embargo, cito textualmente algunos pasajes de mayor relevancia para el Estado.



“‘El Grande’ continuaba presumiendo que conocía bien al presidente Calderón. Según narraba en prisión el exjefe de sicarios, su relación fue más que ocasional. No se limitó a un encuentro entre los dos en el bautizo de la hija del Senador panista, Guillermo Anaya” (excandidato a la gubernatura de Coahuila en 2011 y 2017).



“La cercanía entre Calderón y Anaya era el mejor aval de ambos. Y es que Villarreal tiene lazos familiares con el otrora Senador: un hermano del sicario, llamado Adolfo, estuvo casado con Elsa Anaya, hermana del panista, cuando este fue Alcalde de Torreón. Precisamente en ese tiempo, entre 2003 y 2005, ‘El Grande’ asentó su presencia en la zona de Torreón.



“Uno de sus aliados en la lucha por Torreón –lo dijo en voz alta en las mazmorras de Puente Grande– supuestamente fue el entonces alcalde, Anaya Llamas, al que se refería como ‘mi pariente’ y quien luego sería Senador por el PAN con el respaldo incondicional de Calderón, del que se hizo compadre el 24 de agosto de 2006 mediante el bautizo mencionado. Era insistente en su cercanía familiar y personal con él, del que una vez aseguró le había asignado ‘un equipo de trabajo para hacer algunos negocios’”.



Hasta aquí se preguntará usted: ¿y qué tiene que ver esto con García Luna?



Que según la narrativa de Lemus, el trasiego de drogas en la Comarca Lagunera fue posible originalmente mediante un grupo delictivo integrado por exescoltas de García Luna, uno de los cuales mantenía enlace directo con este, bajo el mando de “El Grande”.





Cortita y al pie



En el número 1777 la revista Proceso da cuenta de la demanda que Anaya interpuso en contra de un corresponsal del semanario por el reportaje Infiltración Total, publicado en marzo de 2007. “Aseguró que al bautizo no fue nadie que él no conociera y que personalmente integró la lista de invitados; sin embargo uno de sus testigos (que había dicho no conocerlo en persona) admitió haber asistido al bautizo invitado por el entonces diputado federal Jesús de León Tello (hoy presidente del PAN en Coahuila), con lo cual desvirtuó la declaración del Senador panista”.



Por su parte Ricardo Ravelo en su libro Los Incómodos 2 (los gobernadores que amenazan el futuro político del PRI), escribe que “la protección del régimen de Felipe Calderón hacia ‘El Grande’ comenzó como un rumor en el año 2006 (…) en la Comarca Lagunera los reflectores se centraron en la persona de Guillermo Anaya Llamas, senador de la República”.





La última y nos vamos



Todo lo anterior, por lo demás, se trata de la génesis de la violencia que se gestó en Torreón y ocasionó 2 mil 796 homicidios de 2008 a 2018, según cifras del INEGI, y 543 desaparecidos de 2000 a 2017, de acuerdo con el reporte Historia, Retos de Mejora y Cifras del Registro de Personas Desaparecidas, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado en 2019. Aquellos definidos en su día por Felipe Calderón simplemente como “daños colaterales”.



Para no olvidar ni echar en saco roto.